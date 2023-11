Voraussichtlich Anfang Dezember wird die Bundesstraße 293 von Bretten bis Karlsruhe wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) auf Nachfrage mitteilt, sind die Bauarbeiten somit voraussichtlich ein bis zwei Wochen früher fertig als ursprünglich geplant. Allerdings ist der Zeitplan abhängig von der Witterung.

Derzeit stehen Asphaltarbeiten an. Diese sollen am Dienstag, 7. November, abgeschlossen sein. Anschließend lässt das RP entlang der Strecke Gussasphaltrinnen für die Entwässerung anbringen.

Danach sollen Arbeiten am Bankett, also am erhöhten Randstreifen, erfolgen. Weiterhin bekommt die Bundesstraße neue Schutzplanken und neue Leitpfosten und zum Schluss eine Markierung.

Das RP saniert die Bundesstraße zwischen Bretten und Jöhlingen

Seit dem 7. August saniert das RP die B293 zwischen Bretten-Dürrenbüchig und Walzbachtal-Jöhlingen auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern. Zeitgleich setzt es auch zwei Brückenbauwerke, die sich auf der Sanierungsstrecke befinden, instand.

Die Umleitung nach Walzbachtal-Wössingen verläuft ab Bretten über die Bundesstraße 294 in Richtung Sprantal. Danach geht es weiter über die K4532 sowie die K3565.

Für den Verkehr aus Richtung Pforzheim kommend verläuft die Umleitung ab Königsbach-Stein über die L570 und die B10 nach Pfinztal und Jöhlingen. Mit dem Ziel Bretten führt die Umleitung über die K4533 in Richtung Sprantal sowie die B294.