Die Bauarbeiten am „Karlsruher Dreieck“ bei Bretten werden früher als ursprünglich geplant beendet sein. Laut RP-Mitteilung soll der Verkehr am Abend des 2. Oktober wieder uneingeschränkt fließen.

Gute Nachricht für alle Verkehrsteilnehmer: Die Baustelle am „Karlsruher Dreieck“ wird bald Geschichte sein – und das sogar einige Tage früher als zunächst geplant. Wie das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mitteilt, soll der Verkehr ab Montagabend, 2. Oktober, wieder uneingeschränkt in alle Richtungen fließen.

Davor erfolgt ab Sonntag, 1. Oktober, der sogenannte „Rückbau der Verkehrssicherung der Gesamtmaßnahme“. Zunächst sollten die Bauarbeiten bis zum 4. Oktober dauern. Seit dem 7. August saniert das RP die Fahrbahndecke am Knoten der Bundesstraßen 293 und 35 beim Brettener Stadtteil Diedelsheim.

Am Knotenpunkt „Karlsruher Dreieck“, wo sich die Bundesstraßen 35 und 294 in Richtung Karlsruhe kreuzen, wurde die Fahrbahndecke und die Ampelanlage erneuert, daneben bekam der Straßenabschnitt eine neue Entwässerung. Zudem wurde im August an vier Tagen das „Gölshauser Dreieck“ voll gesperrt, da hier die Asphaltdeckschicht erneuert wurde.

Teilweise Vollsperrung bis zum 28. September

Damit die Baumaßnahme am „Karlsruher Dreieck“ entsprechend der RP-Mitteilung abgeschlossen werden kann, ist kurzzeitig noch eine teilweise Vollsperrung notwendig. Bis voraussichtlich 5 Uhr am Donnerstagmorgen, 28. September, wird nun der Abschnitt zwischen der Robert-Bosch-Straße und der Gondelsheimer Straße saniert und muss hierfür komplett gesperrt werden. Das RP weist darauf hin, dass in diesem Zeitraum die Robert-Bosch-Straße und die Ziegelhütte nicht über die Karlsruher Straße angefahren werden können.

RP plant für das Jahr 2024 weitere Projekte an der B35

Für die kommenden Jahre plant das RP weitere Projekte an der B35 in Bretten. 2024 will es Arbeiten an der Brücke zwischen den Stadtteilen Diedelsheim und Rinklingen vorbereiten. Ein Jahr später reißt das RP dann die vorhandene Brücke ab und baut eine neue – zumindest ist das der derzeitige Planungsstand. Ebenfalls noch im Jahr 2024 soll die B35 bis zum Alexanderplatz saniert werden.