Freunde spenden Trost

Ein Leben in ständiger Angst: So erlebt eine Familie mit Brettener Wurzeln den Hamas-Terror in Israel

Die Angst vor neuem Hamas-Terror ist allgegenwärtig bei Ravit Babiacki und ihrer Familie, die ihre Wurzeln in Bretten hat und jetzt in Israel in der Nähe von Tel Aviv lebt. Von Bekannten aus Bretten erhält Babiacki viel Trost.