Ein Superheld gibt in Bretten Grundschülern Umwelt-Nachhilfe

Buchautorin Alexandra Wagner entführt die Kinder der Brettener Hebelschule in eine Welt mit Superhelden und sie erfahren dabei, was Nachhaltigkeit bedeutet.

Gar nicht so einfach, wenn ein echter Superheld mit seinem Menschen-Kumpel landet: Da kommt Anton ganz schön ins Straucheln und ziemlich lädiert bestreitet der seine Abenteuer danach mit seinem neuen Freund Paul Pulli. Der ist von Antons Hoodie zum Leben erwacht, als der wissen will, wo der Pullover eigentlich herkommt.

Im Brettener Jugendhaus beginnt actionreiche Reise

Eine actionreiche Reise beginnt. Und so nebenbei erfährt Anton von Dingen, die die Erwachsenen Nachhaltigkeit nennen.

Feuer und Flamme sind die Grundschulkinder der Brettener Hebelschule, als Alexandra Wagner ihnen erklärt, dass sie die Dritt- und Viertklässler in eine Welt voller Abenteuer entführen wird.

Gespannt lauschen sie der Kinderbuchautorin, als die erst mal wissen will, welche Superkräfte die Kinder selbst gerne hätten. „Fliegen“, tönt es fast unisono aus 70 Kindermündern. Und schon fliegt er los, der Superheld in Wagners Buch „Antons geheime Reise mit Paul Pulli“ und nimmt den wissbegierigen Anton mit in eine Welt voller Neuem und Wissenswertem.

Autorin erklärt, wie Mikroplastik entstehen kann

Doch bevor die beiden durch ein – von zwei Kindern dargestelltes – Fenster abheben, erklärt die Autorin, dass beim Waschen von Klamotten Mikroplastik entstehen kann, das schließlich im Meer landet und der Umwelt nicht guttut. Und schon sind die Kinder mittendrin in der Geschichte.

Kinder fliegen mit Helden des Buches

Alexandra Wagner liest nicht nur, sie ahmt die Stimmen ihrer Buchhelden nach, flüstert, schreit, schlüpft mimisch in ihre Figuren, nimmt die Kinder mit, bezieht sie ein. Sie fliegen mit den Helden des Buchs, sie machen zusammen eine Bruchlandung und fiebern mit, wenn Anton und sein Superheld-Kumpel sich in eine Welt aufmachen, in der vieles nicht mehr so ganz in Ordnung ist: Das alles, ohne den Zeigefinger zu erheben.

Als die beiden Buchhelden schließlich in einer riesigen Halle landen, in der Tausende ganz verschiedene Dinge lagern, macht Anton – Magie! – eine rasende Zeitreise rückwärts auf einem Förderband.

So erfahren die Kinder der Johann-Peter-Hebel-Gemeinschaftsschule, wie und wo so ein Pulli entsteht, wie ihn Anton trägt – bis zurück zu den Baumwollfeldern.

Alexandra Wagner schreibt seit vier Jahren Kinderbücher

Vor vier Jahren begann Alexandra Wagner mit dem Kinderbuchschreiben. Und ja, sie hat eine Message. Eher nebenbei erfahren die Kinder, was mit Retouren bei großen Internetshops passiert: Das sprechende Hemd in der Geschichte erzählt vom Verkauf als B-Ware oder gar, dass Zurückgesandtes einfach verbrannt wird. Weil Sortieren und Wiederverkaufen einfach zu teuer ist.

Voller Action, witzig und trotzdem mit einer gehörigen Portion Information findet das Buch die richtige Ansprache für Grundschüler: Das findet Thomas Walter, Lehrer an der Hebelschule, der den Lesevormittag im Brettener Jugendhaus mit den „Omas for Future“ vorbereitet hat.

„Super spannend“ finden Lisa und Marie die Geschichte. Und versichern, dass sie „jetzt natürlich“ das ganze Buch lesen wollen. Das finden sie ab sofort auch in der Schulbücherei. Und im Buchladen.