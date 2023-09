Am Montag, 18. September, geht es mit dem zweiten Abschnitt auf der B35 in Bretten los. Dann geht es um die Fahrspur Richtung Bruchsal. Auch in Walzbachtal laufen Arbeiten. Wann und wo ist mit Einschränkungen zu rechnen?

Die Sanierung des ersten Bauabschnitts der B35 am Knotenpunkt B293/B35 am Karlsruher Dreieck in Bretten soll am Donnerstag, 14. September, abgeschlossen sein. Das ist etwas früher als geplant, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mit.

Am Freitag, 15. September, wird die Verkehrsführung für die Bauphase zwei umgebaut. Während des Umbaus kann es demnach zu vereinzelten Einschränkungen des Verkehrs kommen.

Zweiter Bauabschnitt in Bretten soll am 4. Oktober abgeschlossen sein

Im zweiten Bauabschnitt saniert das RP ab Montag, 18. September, die Fahrspur Richtung Bruchsal. Der Verkehr wird während dieser Zeit über die Fahrspur Richtung Bretten geführt. Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt sollen am 4. Oktober abgeschlossen sein.

Die Auffahrt von der Bundesstraße 293 auf die Bundesstraße 35 ist ab dem 18. September gesperrt. Für den öffentlichen Personennahverkehr soll sie jedoch freigegeben werden. Eine Ampelanlage ermöglicht dann ausschließlich berechtigten Fahrzeugen die Durchfahrt. Das Abbiegen auf die B293 Richtung Dürrenbüchig ist für alle Verkehrsteilnehmer möglich.

Verkehr in Walzbachtal wird weiträumig über Bruchsal umgeleitet

Die Umleitung ab Dürrenbüchig verläuft über die L571 Walzbachtal, die K3565 und die K4531 auf die B294 nach Bretten. Parallel zu den Arbeiten des RP an der Fahrbahndecke der B293 zwischen Wössingen-Ost und -West arbeitet die Gemeinde Walzbachtal an einem Kreisverkehr. Aufgrund der beiden Maßnahmen wird der Verkehr mit den Zielen Karlsruhe, Pfinztal und Weingarten weiträumig über die B35 nach Bruchsal und von dort über die B3 nach Karlsruhe geführt.

Außerdem wird der Ast der Karlsruher Straße in Diedelsheim voll gesperrt. Das RP saniert zugleich von Montag, 25. September, 16 Uhr, bis Donnerstag, 28. September, 5 Uhr, die Fahrbahndecke in Diedelsheim im Bereich der Karlsruher Straße zwischen der Robert-Bosch- und der Gondelsheimer Straße.

Das RP saniert seit Montag, 7. August, die Fahrbahndecke am Karlsruher Dreieck. Außerdem erneuert sie dort die Ampelanlage. Die Straße ist dafür halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr. Weitere parallele Sanierungsarbeiten am Gölshauser Dreieck in Gölshausen sind seit Mitte August abgeschlossen.