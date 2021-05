Chancengleichheit

Fragen und Antworten: Warum stehen die Werkstätten in der Kritik?

Gut 300.000 Personen sind in Deutschland in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung beschäftigt. Sie stellen die unterschiedlichsten Produkte für die Wirtschaft her, arbeiten als Gärtner, als Dienstleister, Köche oder in Wäschereien. Doch die Einrichtungen stehen zunehmend in der Kritik.