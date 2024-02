A/B-Zustellung der Post

„Ich weiß, dass da irgendwas faul ist“: Gondelsheimer klagt über unzuverlässige Postverteilung

Bernhard Boegner aus Gondelsheim ist fassungslos: Warum liefert ein Postbote regelmäßig nur Pakete aus und lässt die Briefe im Auto liegen? Ist das so? Was sagt das Unternehmen dazu? Und was ein Post-Insider?