Sachbeschädigungen durch Graffitis an Gondelsheimer Bahnhof

Mehrere tausend Euro Schaden sind durch Graffitis am Bahnhofsgebäude in Gondelsheim entstanden.

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen hohen Sachschaden durch großflächiges Sprühen von mehreren Graffitis am Bahnhof in Gondelsheim verursacht.

Zwischen Samstag und Montagmorgen verunstalteten die Täter auf mehreren Flächen und Gegenständen durch Aufsprühen von Graffitis das Bahnhofsgebäude. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten telefonisch unter (0721) 50460 in Verbindung zu setzen.