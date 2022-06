Hype im Netz

„Wir sagen Danke schön“ von den Flippers – Ist das der Sommerhit 2022?

Am Ballermann, auf Musik-Festivals und auf Partys wird derzeit mit „Wir sagen Danke schön“ ein Hit gespielt, der bereits 2009 herausgekommen ist. Was macht den Flippers-Song so beliebt? Wir haben bei Olaf Malolepski nachgefragt.