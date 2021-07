Impstoff bleibt übrig / Bleiben Brettener Ärzte auf dem Impfstoff sitzen?

Hausärzte in Bretten haben zu wenig Impfstoff. Das galt noch vor zwei Wochen für alle Praxen. Die Beobachtung eines Arztes lässt nun jedoch das Gegenteil vermuten.

Hat sich bei der Impfstoff-Unterversorgung in den Brettener Praxen binnen kurzer Zeit der Wind gedreht? Diese Vermutung legte ein Gespräch der Redaktion mit dem Brettener Allgemeinmediziner Joachim Leitz nahe: „Vor zwei Wochen ging es noch drunter und drüber, jetzt sieht es so aus, als ob wir auf den Impfdosen sitzen bleiben“, so der Hausarzt.

Wie eine Nachfrage bei der Stadt, den Apotheken und anderen Ärzten zeigte, scheint die Praxis in der Weißhofer Straße jedoch eine Ausnahme zu sein.

„Wir haben unsere nächste Lieferung bei der Apotheke schon abbestellt, weil wir sie nicht loskriegen.“ Weder den mRNA-Impfstoff von Biontech noch den Vektorimpfstoff von Astrazeneca bekommt Joachim Leitz los. Der Mediziner sieht sich bereits genötigt, die Werbetrommel für die gentechnischen Impfstoffe zu rühren: Interessierte könnten jetzt die Chance nutzen, sich noch vor ihrem Urlaub einen Termin zu organisieren. Die Warteliste sei bereits komplett abtelefoniert. Viele Patienten hätten anderswo einen Impftermin bekommen, ein kleiner Teil habe es sich auch anders überlegt. Und manche wurden vom Betriebsarzt geimpft, meint Leitz. Kollege Wolfgang Stütz hatte vor Wochen ein gemeinsames Online-Anmeldeportal sowie ein zweites Impfzentrum für die Brettener Ärzteschaft zur Sprache gebracht. Kommt ein solcher Impfstoff-Ring jetzt doch in Frage?

Erstimpfungen noch immer die Ausnahme

Es sieht bislang nicht so aus: Von einem Überangebot könne keine Rede sein, sagt Stütz: „Wir sind den Juni über noch mit Zweitimpfungen beschäftigt und werden erst im Juli weiter Erstimpfungen durchführen.“ Die Termine seien bereits alle vergeben. Aus dem Impfstoff-Ring sei im Übrigen auch deshalb nichts geworden, weil die Kollegen das Impfen in der eigenen Praxis übernehmen und nicht mit den entsprechenden Zentren in Konkurrenz treten wollten.

Gleiches gilt für die Praxen von Andreas Wipfler und Ulrike Zeitler. Beide arbeiten nach wie vor ihre Listen ab. Erstimpfungen sind immer noch die Ausnahme. „Wir müssen immer noch Leute vertrösten und auch mal einen Tag ganz verschieben, weil wir so wenig Impfstoff haben“, sagt Zeitlers Sprechstundenhilfe Julika Fischer. „Wir bestellen bei den Apotheken immer passgenau so viel, wie wir einplanen können.“

Das Problem ist, dass Praxen ihre Dosen nicht untereinander verteilen können. Detlef Bruch, Inhaber der Melanchthon-Apotheke

Von einem Rückgang der Bestellungen können derzeit weder die Hirsch-, die Vital Welt-, noch die Melanchthon-Apotheke berichten. Insgesamt seien die Ärzte hinsichtlich der Erstimpfungen noch immer unterversorgt. „Die Versorgungslücke ist aber nicht mehr ganz so schlimm wie vorher“, sagt Ariane Maaß, Leiterin der Hirsch-Apotheke. Wie die Praxis Stütz stellen manche die Erstimpfung aber auch zurück, sagt Elena Caico von der VitalWelt Apotheke. „Das Problem“, sagt Detlef Bruch, Inhaber der Melanchthon-Apotheke, „ist, dass Dosen nicht untereinander verteilt werden können“. Manche der wenigen Ärzte, die Impfstoff übrig haben, hätten sie deshalb schon auf den sozialen Medien beworben.

Pop-up-Impfzentrum in Bretten geplant

„Es scheint sich eine Entspannung anzubahnen“, vermutet Bürgermeister Michael Nöltner (CDU). Einzelne Ärzte hätten auch ihm gegenüber schon wieder flexiblere Terminplanungen angedeutet. Nöltner sieht die Entspannung allerdings mit Sorge. Die Zahl der Erstimpfungen im Landkreis liege zwar bei mehr als 50 Prozent, „aber bis 80 fehlt da noch ein gutes Stück“, so Nöltner. Er hofft, dass sich dahinter keine Müdigkeit verbirgt. Leitz könnte sich schließlich doch als Vorbote erweisen: „Vielleicht müssen wir in ein paar Wochen wirklich Werbung machen“, meint der Bürgermeister. Die Stadt appelliere schon jetzt an Vereine und Institutionen, Impfwillige zu mobilisieren. „Außerdem wollen wir in den nächsten Wochen ein Pop-up-Impfzentrum für alle ab 18 auf die Beine stellen“, gibt Nöltner bekannt. Dabei wird wohl Johnson & Johnson der Wirkstoff der Wahl sein.