In Bretten finden Halloween-Partys 2020 eher im privaten Bereich statt - und mit wenigen Personen

Süßes oder Saures? Die Warnungen vor der Süßigkeiten-Jagd an Halloween werden dieser Tage auch in Bretten lauter. Ein Ärztesprecher schätzt das Risiko, sich anzustecken aber als relativ gering ein.

Ob blutende Wunden, Pestbeulen oder perfekt geschminkter Zombie-Look: Halloween folgt neben Handelsinteressen auch der Grusel-Lust vieler Fans, vor allem unter Kindern. Doch im Corona-Jahr fällt die Jagd nach Süßem am 31. Oktober für viele aus. So nickt die achtjährige Karlotta, die am Montag mit Mama Freya Holzwarth in Bretten einkauft: Ja, sie ist schon traurig. Ihre blauen Augen über der Maske sprechen die gleiche Sprache.

Doch Familie Holzwarth macht es so, wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey am Abend in der Tagesschau empfehlen wird: 2020 gehen sie lieber nicht von Tür zu Tür. Sie werden zuhause ein bisschen Halloween-Atmosphäre schaffen.