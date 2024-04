Der amtierende Brettener Bürgermeister und der frühere Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt sind die Spitzenkandidaten der CDU Bretten/Gondelsheim für die Kreistagswahl. Auf Listenplatz eins steht demnach Michael Nöltner, der aktuell um das Amt des Brettener Oberbürgermeisters kandidiert, dahinter folgt Alt-OB Paul Metzger. Das teilt Christoph Glück, der sich auch selbst um einen Platz im neu zu wählenden Kreistag bewirbt, für die Christdemokraten aus Bretten und Gondelsheim mit.

Für den Urnengang am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg bekanntlich die Kommunalwahlen statt – stehen neun Namen auf der CDU-Liste. Neben Nöltner, Metzger und Glück treten noch Manfred Schleicher, der Vorsitzende der CDU Gondelsheim, und Daniel Kössler, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Bretten, für die CDU Bretten/Gondelsheim an. Komplettiert wird die Liste von Jutta Seeger-Leicht, Joachim Leitz, Martin Kern und Kurt Dickemann.

CDU-Bewerber aus Bretten und Gondelsheim wollen „die Themen der Zeit“ ansprechen

Bei der Nominierung der neun Kandidaten sei es der CDU wichtig gewesen, „die zukünftigen Herausforderungen der nächsten Legislaturperiode zu berücksichtigen“, sagt Glück. Man habe „dafür gute sowie meinungsstarke Persönlichkeiten“ aufgestellt, „die die Themen der Zeit im Kreistag ansprechen und für die Menschen in Bretten, den Stadtteilen und Gondelsheim durchsetzen können“, so der CDU-Mann weiter.

Ein zentrales Thema der CDU Bretten/Gondelsheim ist laut Glück der Erhalt der Rechbergklinik sowie der Ausbau des ambulanten Angebots auf dem Rechberg, außerdem wolle man „die Schaffung eines Hubschrauber-Landeplatzes auf dem Rechberg weiter vorantreiben“. Daneben unterstütze man den zweigleisigen Ausbau der Kraichgaubahn zwischen Bretten und Karlsruhe sowie die Beseitigung des Bahnübergangs in Gondelsheim. „Damit auch in Zukunft ein zuverlässiger ÖPNV in Bretten und Gondelsheim ermöglicht werden kann“, betont Glück.

Weitere „Fokusthemen“ seien daneben, so Glück, der Erhalt und die Verbesserung der schulischen Angebote, etwa die Sanierung und Erweiterung der Beruflichen Schulen Bretten (BSB). Auch werde man sich weiterhin „für die Stabilität der Müllgebühren und gute Öffnungszeiten bei den Grünschnittsammelplätzen“ einsetzen. Man wolle „mit Verantwortung, frei von ideologischen Zwängen, die Zukunft des Landkreises Karlsruhe gestalten und gleichzeitig das Wohl der Bürger in den Mittelpunkt stellen“, betont Glück.