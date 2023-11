Die Brettener Narren stecken schon mitten in den Vorbereitungen für die tollen Tage. Los geht es am 27. Januar mit dem Narrenzug samt Proklamation von 12 bis 13 Uhr. Richtig rund geht es in der Brettener Stadtparkhalle am 11. Februar mit der Seniorenbütt und der Brettener Bütt.

Bütt ist närrischer Höhepunkt in Bretten

In Bauerbach hauen die Narren am 12. Februar kräftig auf den Putz. Zunächst ist die örtliche Mehrzweckhalle fest in der Hand der Nachwuchsfastnachter beim Kinderfasching.

Die kleinen Jecken dürfen sich auf ein buntes Programm mit dem Spieleteam des Bauerbacher Musikvereins freuen. Abends lädt der Verein dann zur Tanzveranstaltung ein. Für Live-Musik wird die Band „Realusion“ aus Mühlhausen sorgen.

Die Bürgerwaldhalle ist Dreh- und Angelpunkt des bunten Faschingstreibens in Büchig. Die Kinderfaschingsparty des Sportvereins (SV) Kickers Büchig findet am 13. Februar statt. Der Termin für die Prunksitzung der Büchiger Vereine steht laut Holger Bayer, stellvertretender SV-Vereinsvorsitzender, noch nicht fest. Der bunte Abend werde am 27. Januar oder am 3. Februar über die Bühne gehen.

Bereits am 11. November starten die Fastnachter des Vereins „Närrischer Händschich“ aus Gölshausen in die neue Session. Sie besuchen die Feier der Wössinger Mondspritzer anlässlich deren 55. Kampagne. Für die Prunksitzungen in der Gymnastikhalle Gölshausen am 2. und 3. Februar laufen die Planungen.

Auch Neibsheim kann sich der Faszination Fasching nicht entziehen. Die Instrumentalisten des örtlichen Musikvereins gehen bei ihrem Faschingsumzug am 10. Februar durch den Ort und spielen an verschiedenen Plätzen. In der Talbachhalle richtet die katholische Landjugend am 11. Februar den Kinderfaschingsnachmittag aus.

Der Förderverein in Ruit plant – unter Vorbehalt – den Kinderfasching in der Dreschhalle am 10. Februar.

Seit jeher sind die Flehinger aufgrund vieler Veranstaltungen besonders gefährdet, sich mit dem Faschingsvirus zu infizieren. Die Faschingssitzung des Männergesangvereins „Einigkeit“ Flehingen sorgt für beste närrische Stimmung. In der „Neuen Schlossgartenhalle“ Flehingen starten die Jecken am 10. Februar die ein oder andere Jubelrakete. Auch der Turnverein ist eine große Nummer im Flehinger Fasching.

Die Vereinsverantwortlichen richten gemeinsam mit der örtlichen Jugendfeuerwehr die Kinderfaschingsparty in der „Neuen Schlossgartenhalle“ in Flehingen am 21. Januar aus. Am gleichen Ort wollen die Narren am 3. Februar zur jecken Zeit ab 19.59 Uhr beim TV-Fasching mit ihrem bunten Programm für Lachtränen beim närrischen Publikum sorgen.

Faschingsumzug in Flehingen fällt aus

Entfallen wird dahingegen der Rosenmontagsball des Flehinger Fußballvereins aufgrund der derzeitigen Clubhaussanierung. Auch der beliebte Faschingsumzug am Faschingsdienstag entfällt. „Aufgrund schlechter Erfahrungen mit betrunkenen und randalierenden Jugendlichen, die mit der Stadtbahn anreisen, können wir den Umzug derzeit nicht mehr durchführen“, berichtet Reinhard Heckele vom Fünferrat.

Auch in Kürnbach sind die Narren außer Rand und Band. Bei der Faschingsbütt im Musikerheim am 3. Februar treten nicht nur Musiker auf. Auch Ortsansässige nutzen den Abend gerne, um ihre Beiträge vor Publikum auf die Bühne zu bringen.

Ausgelassen feiern auch die Faschingsfans in Sulzfeld. Bei der Faschingsparty des Arbeitergesangvereins „Frohsinn“ in der Ravensburghalle am 10. Februar ab 19.31 Uhr spielt eine Live-Band.

Jubiläumsparty der Mondspritzer in Wössingen

Am 11. November starten die „Jöhlinger Kreizkepf“ des TSV Jöhlingen zunächst intern in die neue Session. Danach ziehen die Fastnachter weiter zur Jubiläumsparty der Mondspritzer in Wössingen. Am 13. Januar fahren die Narren mit ihrem Faschingsmobil durch Jöhlingen. Sie halten an verschiedenen Stellen im Ort und animieren zu Schunkelrunden und Tänzen. Ein buntes Programm erwartet Faschingsfans bei den Prunksitzungen in der Jöhlinger Jahnhalle am 2. und 3. Februar.

Auf dem TV-Gelände in Wössingen feiern die „Mondspritzer“ am 11. November zur Eröffnung der 55. Kampagne ihr Jubiläum mit einer großen Mondspritzer-Party mit buntem Rahmenprogramm, Essen und Getränken. Wogen der guten Laune schwappen bei den großen Prunksitzungen am 9. und 10. Februar durch die Wössinger Böhnlichhalle.

Am 8. Februar gibt es zum schmutzigen Donnerstag eine Faschingsparty im Vereinsheim des TSV Zaisenhausen. Ein bunter Lindwurm schlängelt sich beim Faschingsumzug am 11. Februar durch den Ort. Am 27. Januar geht der AH-Fasching im Vereinsheim über die Bühne.

Stattfinden werden wieder die Ramba-Zamba-Kinderfaschingsfeten von Uli Lange vom Festival der guten Taten am 28. Januar in Gondelsheim und am 13. Februar in Oberderdingen.