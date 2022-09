Energiesparen

Kälteres Wasser in Brettener Badewelt: Wohlfühlfaktor wird leiden, aber Schritt ist unumgänglich

Am 26. September beginnt in der Badewelt Bretten die Hallensaison. Allerdings ist die Wassertemperatur aus Energiespar-Gründen um vier Grad kälter als in den Vorjahren. Wie stark sich das auf die Besucherzahlen auswirkt, kann derzeit niemand sagen. Es ist aber ein starkes Zeichen, dass man trotz vieler Unsicherheiten das Hallenbad öffnet und den Bürgern so eine Freizeitmöglichkeit bietet.