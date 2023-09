Es ist ein Stelldichein mit Gesangs-Kostprobe. Herbert Arlt empfängt in seinem Wintergarten. Der bekannte Pfälzer Schlagersänger Frank Petersen ist mit von der Partie. Die Herren haben ein Anliegen. Sie wollen mit Musik zum Sporttreiben motivieren.

„Ich habe oft in der Zeitung gelesen, dass sich viele Menschen zu wenig bewegen, und manche Kinder können nicht einmal mehr einen Purzelbaum machen“, sagt Arlt. Das erschüttert ihn. Der 80-Jährige Kürnbacher hat kürzlich bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathletik einige Titel geholt. Überzeugt von der positiven Wirkung des Sports will er andere motivieren. Darum entstand der Song „Mach mit, bleib fit“.

Externer Inhalt von Youtube

„Nur Verrückte rennen im Kreis herum, sagte mein Vater immer. Er war Landwirt.“ Aber Herbert Arlt sieht das ganz anders. „Sport ist Lebensfreude“, sagt er und geht voraus ins Haus. Er nimmt die Treppen im Haus trotz seiner 80 Jahre mindestens so behände wie seine beiden Besucher von der Zeitung, beide runde zwei Jahrzehnte jünger.

Nur Verrückte rennen im Kreis herum, sagte mein Vater. Herbert Arlt

Leichtathlet und Liedtexter aus Kürnbach

Mit Leichtigkeit steht er auch vom weichen Sofa auf, um ein paar Urkunden zu holen. Bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften der Leichtathleten belegt er im August in Mönchengladbach unter anderem zwei erste Plätze: Diskus 21,64 Meter, Kugelstoßen 7,74 Meter, Hochsprung 1,06 Meter und im 100-Meter-Lauf habe er „etwas mit 17 Sekunden gemacht, der fünfte Platz“, fügt er an.

In der Kindheit lernte er Klavier zu spielen. Eine Deutschlehrerin bescheinigte ihm Aufsätze, „so spannend wie Romane“. So begann Herbert Arlt Texte zu schreiben. Auf die Idee, beide Leidenschaften und Talente nutzbringend zu verbinden, kam er dank Freunden aus den Reihen des SV Oberderdingen.

Die heißen Wanda und Josef Krempel und sind noch einige Jahre älter als Arlt. Sie bringen es gemeinsam auf über 100 Sportabzeichen und nennen ebenfalls diverse Meistertitel ihr Eigen. Auch ihr Vorbild überzeugt Arlt, an einem Song-Text zu tüfteln, um Sportmuffel zu motivieren.

Sport und Musik, zwei Wege zum Glück Herbert Arlt

Leichtathlet und Liedtexter aus Kürnbach

Er sagt den Refrain auswendig auf. „Mach mit, bleib fit, Ole, Ole, oh, come on let`s go“. Plötzlich muss er lachen. Ihm fällt eine 90-jährige Bekannte ein, die beim letzten Abschnitt, „Come on let`s go“ mangels Englisch-Kenntnissen verstand: „Komm mr ned so“.

Arlts Strahlen im gebräunten Gesicht steckt an. Er sagt: „Sport und Musik, zwei Wege zum Glück.“

„Ich habe über 1.200 Liedtexte geschrieben, genau weiß ich es nicht“, sagt er, „für Jay Alexander“ oder für „Die Schäfer“ beispielsweise „Du, ich will dich lachen sehn“ und „Heute ist ein schöner Tag“. Und seine Texte verstauben nicht in der Schublade. „Gut 200 wurden veröffentlicht“, sagt Arlt.

Namhafte Produzenten mit von der Partie

Den jüngsten Song „Mach mit, bleib fit“ hat der künstlerische Produzent der Flippers, Joschi Dinier, komponiert und produziert. Arlt arbeitet seit Jahren mit ihm, sagt er. Dinier produzierte unter anderem auch für Costa Cordalis, Peter Hofmann oder Paola.

Das Mastering, also der Feinschliff der Produktion von „Mach mit, bleib fit“, oblag Helene Fischers Co-Produzent Michael Bestmann. Das bestätigt Joschi Dinier für Sevenarts Studios aus Mannheim. Dinier und Bestmann sind beide hier Producer.

Arlt und Petersen kennen sich ebenfalls seit Langem. Seit einer Benefiz-Gala der Stars 2008, die damals Ebi Schöffler moderierte, sind sie immer wieder aufeinandergetroffen.

„Nessun Dorma“ klingt vom Balkon in Kürnbach

Der Pfälzer Schlagersänger Frank P. – so nennen ihn Fans – verleiht dem Text im Video zum Song „Mach mit, bleib fit“ Gesicht und Stimme, und letztere präsentiert er bis heute gern. „Wann ich aufhöre müsst zu singe, würd´ ich nimmer lebe wolln“, sagt er auf Pfälzisch.

Frank P. erhebt sich vom geblümten Sofa. Leise spricht er mit Arlt. Dann erklingt von drinnen „Nessun Dorma“. Eine Aufnahme mit Frank P., wirft Arlt ein. Petersen begleitet sich selbst. Er holt tief Luft. Er singt. Fülle und Kraft seiner Stimme beeindrucken. Anhaltender Applaus ist ihm im Wintergarten sicher, wenn auch vor nur wenigen Zuhörern.

Von Träumen, der Seele des Sängers und musikalischen Titeln

Frank P erzielte unter anderem mit dem Song „Ich bin en Pälze Bu“ gut 25.000 Klicks auf Youtube. Die Schlagerbranche lebt allerdings, anders als andere Musik-Sparten, deutlich mehr vom CD-Verkauf als vom Streaming, wissen die Herren.

Das erste Stück aus Arlts Feder war der Schlager „Träume sind wie schöne Märchen“. Er brachte es zu einem der renommiertesten Textschreiber im Schlagerbusiness.

In Achims Hitparade wurde ein Text des Kürnbachers Arlt zum Hit

2017 schrieb die Gothaer Allgemeine, Zeitung aus der alten Heimat der Arlts, dass es der „ehemalige Bauernjunge zum Musikantenkaiser“ brachte. Ein Höhepunkt war beispielsweise der Auftritt des „Alpentrios Tirol“ in Achims Hitparade im mdr Anfang der 2000er mit Arlts Lied „Ave Maria Madonna“.

Da sich der Titel zwölfmal den Königstitel der Schlagerparade sicherte, wurde aus Arlt, dem Musikantenkönig, der Musikantenkaiser. Das freut ihn bis heute sichtlich. Ein verschmitztes Lächeln verrät es. Auch „Wilde Rosen aus den Bergen“ war schon zuvor ein Hit, gesungen von den Ramonas 1995.

Um den Sport-Aspekt zu unterstreichen, gewannen Arlt und Petersen für das Video die Tanzgruppe Team Tino Dance aus Ludwigshafen. Sie geben dem Video mit einer coolen Choreographie im Hiphop-Shuffledance-Stil einen modernen Drive.