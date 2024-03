Herbe Wahlniederlage

Kürnbachs abgewählter Bürgermeister muss für geregelten Übergang sorgen

Die Wahlniederlage ist für den Kürnbacher Rathauschef Armin Ebhart schwer zu verdauen. In den letzten Wochen seiner Amtszeit sollte er aber weniger an sich, sondern an das Wohl der Gemeinde denken.