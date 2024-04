Menschen machen Heimat, heißt die Devise für Integration in Bretten

4 Fragen an Katja Klotz

Die Zuwanderung ist in vielen Kommunen dieser Tage ein großes Thema. Menschen aus anderen Kulturkreisen zu integrieren, ist eine Aufgabe für viele. So sind die Zugewanderten gefragt, die Kommunen und Menschen, die ihre Gemeinde mitgestalten wollen. Katja Klotz ist eine von zwei Integrationsbeauftragten der Stadt Bretten, neben Bernhard Strauß. Sie laden zum Runden Tisch Integration am Dienstag, 16. April, um 18 Uhr ins Rathaus. Klotz sagt, worum es geht.

Rund 100 Nationen sind in Bretten vertreten

Was ist das Ziel des Runden Tisches für Integration?

Klotz In Bretten leben Bürgerinnen und Bürger aus über 100 verschiedenen Nationen. Ziel unseres Runden Tisches für Integration ist, nach Bretten zugewanderten Menschen zu helfen, hier auch eine neue Heimat zu finden. Den Bereichen Arbeitsleben, Sprache, Bildung, aber auch Freizeitgestaltung und Begegnungsmöglichkeiten kommen dabei besondere Bedeutung zu. Gelingen von Gemeinschaft benötigt das Beitragen aller.

Sie sammeln also Impulse, auch von Bürgerinnen und Bürgern?

Klotz Ja, denn der Runde Tisch mit Bürgerbeteiligung ist ja zum einen eine Bestandsaufnahme, er hat aber gleichzeitig das Potenzial auf Weiterentwicklung von Integration in der Kommune Bretten. Denn Bretten ist bunt, bleibt bunt und wir wollen gutes Miteinander für möglichst alle schaffen. Bei diesen Aufgaben ist also auch Bürgerengagement gefordert.

Wer ist da konkret Ihre Zielgruppe, wen sprechen Sie an als Teilnehmende?

Klotz Wir suchen Brettener Bürgerinnen und Bürger, die Lust haben, sich zu beteiligen und gemeinsam zum positiven Gelingen unserer vielfältigen Gemeinschaft beizutragen. Dies auf der Basis des Grundgesetzes, unter Achtung der Menschenrechte und der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Dann gibt es keine bestimmten Voraussetzungen für die Teilnehmenden?