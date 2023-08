Ein Schrank, gut bestückt mit Sportbändern, Bällen, Seilen und Spielen, steht jetzt im Stadtpark in Bretten. Das Angebot ist offen für jeden.

Hanteln, Therabänder, Springseile und Medizinbälle – ein ganzer Schrank voll mit Sportgeräten steht ab sofort im Stadtpark. Quasi kostenlos kann sich dort jeder bedienen und Geräte ausleihen. Einzige Voraussetzungen: Der Nutzer muss sich zuvor online registrieren. Dafür zahlt er einmalig 50 Cent.

Der Wert samt Inhalt liegt bei 15.000 Euro. Zusammen mit dem TV Bretten hat sich die Stadt erfolgreich beim Deutschen Olympischen Sportbund um die Box beworben. Das berichtet Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) bei der Eröffnung am Dienstagvormittag.

Finanziert ist der Schrank durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat. Deutschlandweit fördert das Ministerium 150 dieser Sportboxen. Die nächste steht laut Nöltner in Jöhlingen, in Karlsruhe gibt es gleich mehrere davon. Jeder, der sich einmal registriert hat, kann anschließend alle Schränke in ganz Deutschland kostenlos nutzen.

„Mit dem TV Bretten haben wir einen schlagkräftigen Partner gefunden und zusammen ein Konzept erstellt."

„Das Ziel ist, die Menschen in Bewegung und an die frische Luft zu bringen“, sagt Nöltner. Außerdem ermögliche die Box einen niedrigschwelligen Zugang zum Sport. Der Inhalt sei für alle Altersklassen und Leistungsniveaus geeignet. „Es geht darum, den Vereinssport und den Individualsport anzukurbeln.“

Um den Zuschlag zu erhalten, erarbeitete die Stadt Bretten ein Nutzungskonzept. Sie musste darin beschreiben, wo die Box stehen soll, welche festen Angebote sie plant und mit wem sie kooperiert. „Mit dem TV Bretten haben wir einen schlagkräftigen Partner gefunden und zusammen ein Konzept erstellt“, sagt Nöltner.

„Wenn die Box dafür sorgt, dass jemand etwas tut, ist das eine gute Sache."

Der TV Bretten unterstütze das Projekt gern, sagt Vorsitzender Stefan Hammes. „Sport hat unbestritten eine gute Wirkung für alle Altersklassen. Wenn die Box dafür sorgt, dass jemand etwas tut, ist das eine gute Sache.“

Der Verein für Sport, Gesundheit und Rehabilitation (VSG) kündigt sogleich an, einen Teil seiner Kurse künftig im Freien abzuhalten. „Wenn es in der Halle heiß ist, ist es eine tolle Sache, dass wir jetzt hier draußen was machen können“, sagt Monika Richter-Bischoff vom Vorstand.

Der VSG Bretten probiert die Geräte im Park gleich aus

Direkt nach der Eröffnung schreitet der VSG auch gleich zur Tat. Rund 25 Aktive bedienen sich bei den Hanteln, dann stellen sie sich im Kreis auf. Sie marschieren auf der Stelle und schwenken mit den Armen. Mit dabei sind auch einige Nicht-Mitglieder. „Ich finde es ganz cool, draußen Sport zu machen“, sagt Lea Kullen, die aus Reutlingen zu Besuch ist. „Das ist was ganz anderes, denn an der frischen Luft ist es viel angenehmer.“ In Reutlingen gibt es bis dato keine Sportbox, „aber gut wäre das schon“.

Auch Herbert Kritter vom VfB Bretten will die Sportbox demnächst für seine Gymnastikgruppe Ü60 nutzen. Als eine „tolle Einrichtung“ bezeichnet er die Box. „Privat werde ich wahrscheinlich hier keinen Sport treiben, aber in der Gruppe finde ich das super.“

Die Sportbox Der Standort: Die Sportbox steht am Rande des Stadtparks auf einem eigens dafür gepflasterten Weg. Der Inhalt: In der Box liegen unter anderem verschiedene Bälle, Springseile, Bänder, Schlingen-Trainer und Faszienrollen. Außerdem Pylonen, Therabänder, Hanteln, zwei Spiele, ein Erste-Hilfe-Set, eine Handyladestation und eine Musikbox. Die Nutzung: Über eine App kann der Nutzer die Box für 60 Minuten buchen und auch vor Ort öffnen. Die Registrierung kostet einmalig 50 Cent, danach kann jede Sportbox in Deutschland kostenfrei gebucht und genutzt werden.

Kaum legt der VSG die Hanteln zurück, verteilt Ute Feineisen vom TV Bretten diverse Sportgeräte auf der Wiese. Bald schon springen junge Mädchen Seilchen auf dem Weg, andere Mitglieder heben Medizinbälle in die Höhe oder schwingen gemeinsam Seile.

Von einer Parkbank aus beobachtet Elvira Rudolf aus Bretten den Trubel an der frischen Luft. Sie sagt, sie hätte auch gern mitgeturnt. „Normalerweise bin ich immer dabei, aber ich habe Malheur mit dem Bein, deshalb geht das gerade nicht.“

Künftig wollen die Volkshochschule und der TV Bretten feste Angebote im Park installieren und dafür die Sportbox nutzen. Ansonsten appelliert Bürgermeister Nöltner an alle, die Geräte nach Gebrauch wieder in die Box zu legen. Zudem ist der Schrank innen mit einer Kamera ausgestattet. Die Kamera prüft, ob der Schrank vor dem Schließen vollständig bestückt ist.