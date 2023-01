Neuer Chor in Oberderdingen nimmt nur Frauen auf

Gleich nach der Gründung des neuen Projektchors nur für Frauen beim Gesangsverein Freundschaft-Harmonie Oberderdingen findet dieser so großen Zulauf, dass bereits zur ersten Gesangsstunde 24 Frauen kamen.

Gesangsbegeisterte Frauen und ein Mann, der seinen Wunsch verwirklichte, das ist die Basis des neuen Projektchors des Oberderdinger Gesangvereins Freundschaft-Harmonie. Der Arbeitstitel lautet „Alles außer Bass“, denn der namenlose Chor unter der Leitung von Dirigent Philipp Lingenfelser ist ein Projektchor nur für Frauen. Der Chor gibt am 24. Juni im Amthof Oberderdingen ein Abschlusskonzert.

Gefördert wird er aus dem Programm „Impuls“. Mit Geld aus diesem Programm hat der Verein unter anderem neue Liederbücher beschafft. Geldgeber ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von „Neustart Kultur“. Insgesamt sind im Programm „Impuls“ 20 Millionen Euro an Fördergeldern für die Amateurmusik im ländlichen Räumen und 7,5 Millionen Euro für Kreisverbände in ländlichen Räumen und Ensembles in strukturschwachen urbanen Räumen bereitgestellt.

Die Gelder sollen die schnelle Wiederaufnahme der Proben- und Konzerttätigkeit der Ensembles nach der Corona-Pandemie sowie Unterstützung bei der Gewinnung von Mitgliedern ermöglichen.

„Es gibt in der Region nur wenige Frauenchöre. Ich wollte schon immer mal einen reinen Frauenchor dirigieren“, beschreibt Philipp Lingenfelser seine Motivation zur Gründung des neuen Projektchors. Dieser findet so großen Zulauf, dass bereits zur ersten Gesangsstunde 24 Frauen kamen.

Bei der ersten Probe des Frauenchors Oberderdingen klang es schon gut

Bei der jüngsten Probe erarbeitete Philipp Lingenfelser mit den Sängerinnen das Stück „Für Frauen ist das kein Problem“. Dabei gibt es durchaus Besonderheiten, die die Arbeit des Projektchores prägen. „Viele können keine Noten lesen und damit auch nicht vom Notenblatt ablesen“, erzählt der Dirigent. Daher singt er während der Proben die einzelnen Liedpassagen vor, die Sängerinnen tun es ihm nach. Daher ist Singerfahrung keine Voraussetzung, um im Projektchor zu singen.

Die Freude am Chorgesang verbindet die Frauen, von denen einige schon lange im gemischten Chor des Gesangvereins Freundschaft-Harmonie singen. „Bereits seit Jahren singe ich in verschiedenen Chören und wollte einfach mal einen reinen Frauenchor ohne tiefe Männerstimmen ausprobieren. Das kann nämlich auch sehr gut klingen“, erzählt Sängerin Jana Treffinger, die stellvertretende Vorsitzende des Gesangvereins.

Auch Simone Weißenrieder singt schon lange im gemischten Chor des Vereins. „Ich war gespannt auf einen reinen Frauenchor. Bereits bei der ersten Probe hat es gut geklungen“, beschreibt sie ihre Erfahrungen. Eine lange Pause vom Chorgesang hat Natalie Ippich hinter sich. „Ich wollte mal wieder in einem Chor singen, denn das ist ein anderes Gefühl, als daheim nur für mich zu singen. Ich bin begeistert“, sagt sie.

Wer noch kurzfristig Teil des Projektchors werden möchte, kann dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in das Oberderdinger DRK-Haus kommen. Weitere Informationen unter www.gesangverein-oberderdingen.de im Internet.