Nach neuneinhalb Monaten Zwangspause können Fitnessstudios und Sportzentren wieder ihre Türen öffnen. Doch der Besucherzustrom in Bretten bleibt vorerst aus. Dabei sind die Betreiber mehr denn je auf ihre Kunden angewiesen.

Am frühen Abend steht Anke Lander-Sturm auf dem Laufband. Die 46-Jährige ist unter den wenigen Freizeitsportlern, die bei „Brüssel’s Instandhaltung Mensch“ in Bretten trainieren. Als sie gehört habe, dass die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, sei sie gleich am Montag darauf wieder gekommen.

Für sie war es eine Rückkehr zu einem gesünderen Lebensstil, wie sie auf Nachfrage der Betreiber Andreas und Richard Brüssel bestätigt: „Im Lockdown war die Motivation weg, da baut man einfach ab“, sagt sie. Von der alten Form sind aber nicht nur die Kunden weit entfernt, auch für die Studiobetreiber rückt sie aufgrund von Mitgliederverlusten und aufgebrauchten Rücklagen in weite Ferne.

Die Befürchtungen, die der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) schon zu Beginn des ersten Lockdowns äußerte, sind eingetreten: Von den rund 1.300 Mitgliedern hat sich rund ein Drittel aus der „Instandhaltung“ verabschiedet. „Bei vielen haben auch Existenz- und Verlustängste zur Kündigung geführt“, sagt Andreas Brüssel, „das Angstvirus hat sich da breit gemacht“, ergänzt Vater Richard.