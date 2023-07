Bürger fragen, warum beim Brand in der Flehinger Recyclinganlage die Bevölkerung nicht per Sirene gewarnt wurde.

Warum wurde beim Brand in der Flehinger Recyclinganlage die Bevölkerung nicht per Sirene gewarnt. Diese Frage beschäftigt viele Menschen in Oberderdingen und den Umlandgemeinden.

Thomas Meffle, der Kommandant der Oberderdinger Feuerwehr, beantwortet sie.

Den Bürgern wird in der Brandnacht angesichts der schwarzen Rauchwolke über Warn-App und Radio geraten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Warum gab es kein Sirenensignal?

Thomas Meffle Weil die Gemeinde Oberderdingen - anders als die Stadt Bretten - gar kein Sirenensystem hat. Und selbst wenn wir eines hätten, dann wäre dieser Brand keine Katastrophe gewesen, bei der man die Bevölkerung auf diese Weise hätte warnen müssen.

Bestand denn keine Gefahr für die Bürger, insbesondere in Flehingen?

Thomas Meffle Wir haben sofort nach Brandbeginn mit dem Gefahrenzug Messfahrten unternommen und Löschwasserproben gezogen und ausgewertet. Die schnelle Rückmeldung lautete, dass nur direkt an der Brandstelle die Grenzwerte überschritten waren. Bereits im Ortskern von Flehingen waren die Werte nicht mehr im kritischen Bereich. Es ist aber so, dass brennender Kunststoff eine sehr niedrige Geruchsschwelle hat und sehr schnell als unangenehmer Gestank empfunden wird. Und das war in diesem Fall ja auch so.

Wer entscheidet denn im Katastrophenfall, wie die Bevölkerung informiert und gewarnt wird?