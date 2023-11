Beim Konzert der Outbreakband in der Halle08 in Oberderdingen-Flehingen haben die Besucher ein Akustikkonzert erlebt, das die Menschen berührte. Veranstalter der sogenannten „Akustik-Worshop-Night“ war die Christliche Gemeinde Kraichgau-Stromberg (CGKS).

Lautstarker Applaus der Konzertbesucher begleitete die sechs Instrumentalisten und Sänger der Outbreakband auf die Bühne. Die Musiker prägen die christliche Musikszene mit moderner deutschsprachiger Lobpreismusik.

Sie treten damit auch auf Festivals in Österreich, der Schweiz, Italien, den Niederlanden und Paraguay auf. „Wir wollen den Menschen ermöglichen, Gott zu begegnen und ihn zu erfahren“, sagte Sänger Juri Friesen.

Man wolle gemeinsam mit den Zuhörern in die Gegenwart Gottes eintauchen.

Sänger appellieren an Besucher in Oberderdingen, für ihren Glauben einzustehen

Die Texte zu den einzelnen Songs liefen über die Leinwand. Die Konzertbesucher sangen den gesamten Abend über stimmgewaltig mit. Sängerin Mia Friesen appellierte an die Besucher, für ihren christlichen Glauben einzustehen.

„Wir glauben, dass die Kirche in Deutschland wieder lauter werden und in der Autorität Jesu Christi sprechen muss“, rief sie von der Bühne. Aus ihrer Sicht sei der Teufel „nicht in Urlaub, sondern immer noch da“, genauso, wie es in der Bibel stehe.

Die finstere Macht sehe man laut Mia Friesen bei verschiedenen Themen in Deutschland. Sie sei überzeugt davon, dass man erst seine Identität bekomme, wenn man ein Kind Gottes sei.

Konzertbesucher singen laustark mit

Nach ihren eindringlichen Worten folgte das Lied „I Speak Jesus“, bei dem die Konzertbesucher besonders laut mitsangen. Danach lief ein Video über die Leinwand, das Mia und Juri Friesen bei einem Besuch in Kenia zeigte.

Sie machten damit auf „Compassion Deutschland“ aufmerksam. Das christliche Kinderhilfswerk setzt sich für die Befreiung von Kindern und ihrer Familien aus der Armut in 29 verschiedenen Ländern ein. „Wir haben mit Grace aus Kenia selbst ein Patenkind“, erzählte Juri Friesen.

Ich hoffe, die Leute haben mit uns himmlische Momente erlebt und sind Gott begegnet. Juri Friesen

Outbreakband

Lobpreis sei für ihn mehr, als gemeinsam Lieder zu singen. Man müsse einen Unterschied machen in der Welt. Eine Patenschaft sei da aus seiner Sicht ein guter Weg.

„Ich hoffe, die Leute haben mit uns himmlische Momente erlebt und sind Gott begegnet. Unsere Konzerte sind ein Gottesdienst, bei dem wir auf Gott vertrauen, dass er den Menschen begegnen möchte“, sagte Juri Friesen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Zuhörer waren jedenfalls begeistert von der Akustik-Worship-Night. „Mir hat es sehr gut gefallen, da es ein Konzert für den Herrn war“, sagte Anna Miller aus Knittlingen.

Aus Neckargerach kamen Britta und Alex Schulz nach Flehingen. „Ich habe die Lieder der Band auf einer CD gehört“, erzählte Alex Schulz. „Mir gefallen die Lieder sehr gut, denn wir singen sie auch oft in unserer Gemeinde“, ergänzte seine Frau Britta.