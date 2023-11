Die Premiere findet am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr in der Mediathek in Oberderdingen statt. Die Aufführung in Gondelsheim ist am Freitag, 17. November, ab 19.30 Uhr im Ku(h)lturstall und in Bretten am Sonntag, 19. November, ab 18 Uhr im Bürgersaal.