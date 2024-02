Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Gaststätte in Oberkirch ein

Einbrecher hatten am Mittwoch ein Lokal in Oberkirch auf dem Visier. Die Unbekannten gelangten allerdings nur in einen Nebenraum der Gaststätte.

Einbrecher hatten es in der Nacht zum vergangenen Mittwoch zwischen 22 und 13.30 Uhr auf eine Gaststätte in Oberkirch abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lokal in der Eisenbahnstraße betroffen.

Die Unbekannten brachen das Fenster einer Tür ein, um in die Gaststätte zu gelangen. Allerdings gelangten sie so lediglich in einen Abstellraum des Lokals.

Einbrecher stehlen Münzgeld aus Nebenkammer

Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Einbrecher Münzgeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei aber noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberkirch in Verbindung zu setzen.