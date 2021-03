Polizei findet in Bretten knapp 400 Gramm Cannabis im Kofferraum

Während einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 11.30 Uhr wurde eine größere Menge Cannabis gefunden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich diese versteckt im Kofferraum eines Fahrzeugs. Der Fahrer des Autos hätte außerdem keine Fahrerlaubnis.

Beamte des Polizeirevier Bretten kontrollierten am Sonntagmittag ein Auto im Wannenweg in Bretten. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs wurde in einem Versteck im Kofferraum eine größere Menge an Cannabis gefunden. Die insgesamt knapp 400 Gramm lassen den Verdacht zu, dass der Mann mit den Drogen handelt.

Bei weiteren Durchsuchungen wurde noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln in der Wohnung des Mannes gefunden.

Außerdem wurde festgestellt, dass der 31-Jährige Fahrer offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrererlaubnis angezeigt.