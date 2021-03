Polizisten beschlagnahmen CBD-Produkte von Rastatter Kiosk

In einem Rastatter Kiosk haben Polizisten 200 CBD-Produkte beschlagnahmt. Bereits im Dezember sind die Beamten auf den Kiosk aufmerksam geworden.

Beamte des Polizeireviers Rastatt haben einen Kiosk in der Bahnhofstraße durchsucht und 200 CBD-Produkte beschlagnahmt. Nach einer verdächtigen Werbereklame seien die Polizisten bereits am 9. Dezember auf den Kiosk aufmerksam geworden, so die Polizei.

Dabei warb der Kioskbetreiber mit Cannabinoid (CBD)-Produkten. Diese besitzen eine entzündungshemmende und entkrampfende Wirkung und werden beispielsweise in der Medizin angewendet. Da CBD au der Cannabis-Pflanze gewonnen wird, ermittelte daraufhin die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gegen den 46-jährigen Betreiber.

Im Kiosk stellten sie neben diversen Snack- und Getränkeautomaten auch einen frei zugänglichen Automaten für Tabak- und CBD-Produkte fest.

Bei weiteren Ermittlungen und Untersuchungen der beworbenen Waren beim Landeskriminalamt kam heraus, dass die äußerlich nicht von Marihuana oder Haschisch zu unterscheiden Produkte aufgrund ihres THC-Gehalts dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Demnach war weder eine private Nutzung, noch der Weiterverlauf im Kiosk erlaubt.

Die bei der Durchsuchung beschlagnahmten CBD-Produkte besitzen einen Gesamtwert von 2.000 Euro.

Gegen den 46 Jahre alten Betreiber des Kiosks wurde ein Strafverfahren eingeleitet.