Ziel der Werkrealschule: Integration

„Regelklasse“ – das Wort klingt für Schüler aus vielen Ländern in Bretten wie ein Traum

Angst, Ungewissheit und Heimweh treffen in Klassenzimmern in Bretten aufeinander. An der Schillerschule lernen Kinder aus Syrien, Afghanistan oder der Ukraine zuerst einmal alle Deutsch.