Rotes Kreuz Bretten organisiert Hilfe für slowenische Flutopfer

Nach der Überflutung in Slowenien stellt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Bretten aktuell eine Unterstützungsaktion auf die Beine. Die Region zwischen Kärnten und Ljubljana ist schwer getroffen. Was am dringendsten benötigt wird, und wie die Lage aktuell ist, schildert der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Bretten, Christoph Glück (Foto: Juliane Freisleben).

Das DRK Bretten hat Kontakt nach Slowenien. Wie kam es dazu?

Glück Der Brettener Gerd Heidt hörte in den Nachrichten Anfang August, das Schlimmste sei vorbei. Da er beruflich oft in der Region war, erkundigte er sich bei dortigen Bekannten. Er erfuhr, dass Viele weiterhin dringend Hilfe brauchen. Er wandte sich an uns. Das DRK hat dann zusammen mit dem Roten Kreuz aus der Region Kärnten, Slovenija, Črna na Koroškem, und Ravne na Koroškem ein schwer betroffenes, eher ländlich strukturiertes Gebiet ausgemacht.

Ein Zustand wie im Ahrtal 2021

Sie sagten, der Zustand sei vergleichbar mit dem Ahrtal?

Glück Ja, es wurden rund 400 Häuser weggespült, mehr als tausend Menschen sind obdachlos und bereits 8.000 Menschen wurden in Notunterkünfte gebracht. Durch die Erfahrung nach dem Ahrtal war mir schnell klar, wie dringend da Hilfe nötig ist. Viele sind noch immer dabei, Schlamm aus Häusern und Dörfern zu schaufeln oder verschlammten Müll, Sofas und anderes, zu entsorgen. Die Region ist ländlich, also eher arm. Darum gibt es weniger technische Hilfsmittel, wie man sie hier selbstverständlich heranzieht, oder die Hilfsmittel sind nicht für jeden bezahlbar.

DRK Bretten holt Sachspenden und bittet um Fotos für die Planung

Wie geht das DRK Bretten aktuell konkret vor?

Glück Wir richten eine Unterstützerplattform ein und bauen eine Hilfeleistungskette auf. Das bedeutet, wir planen die entsprechenden Hilfsmaßnahmen zur geeigneten Zeit. Denn während es im ersten Moment natürlich darum ging, Menschen zu retten, tragen wir jetzt Sachspenden und Material zusammen.

Was wird genau benötigt und wie funktioniert die Spendenübergabe?

Glück Das sind zunächst Schaufeln, Spitzhacken und Schubkarren, daneben Tauchpumpen, Schutzkleidung oder Bleichfarben und Bodenfliesen. Selbstredend helfen Geldspenden, um Fehlendes kaufen zu können. Anschließend organisieren wir den Transport in die Region und übergeben Material, Geräte und Gelder an die Betroffenen, zusammen mit dem Slowenischen Roten Kreuz. Sachspenden können per E-Mail ans DRK gemeldet werden: bitte mit Adresse, Telefonnummer und Spendernamen. Dann können wir die Abholung organisieren. Und wir benötigen bitte unbedingt Bilder der Dinge, damit wir leichter planen und lagern können.

Gibt es einen Termin für die Fahrt in die betroffene Region?

Glück Nein. Noch ist nicht abzusehen, wann wie viele Dinge zusammenkommen.