Schäferhundeverein Bretten sagt Agility-Turnier wegen Amok-Warnung ab

Eigentlich sollte es beim Schäferhundeverein Bretten am 23. und 24. April rundgehen. Doch die weitläufige Anlage im Stadtteil Rinklingen ist an diesem Wochenende, an dem eigentlich das beliebte Agility-Turnier samt Mannschaftslauf zum Badencup stattfinden sollte, verwaist.

Nach einer Amok-Warnung durch die Polizei am Samstagmorgen kurz vor dem offiziellen Beginn hat sich die Ortsgruppe Bretten-Rinklingen im Verein für Deutsche Schäferhunde dazu entschlossen, das zweitägige Event abzusagen.

„Für uns als Verein ist das schon der Worst Case. Aber so ist es nun mal. Wir schauen jetzt, dass wir das Beste aus dieser Situation machen“, erklärt Sandra Harter. Die Vereinsvorsitzende war am Samstag zunächst telefonisch vom Polizeirevier Bretten darüber informiert worden, dass es einen Hinweis auf eine „mögliche Störung der Veranstaltung“ gebe.

Man haben diese Information über die sogenannte Internet-Wache bekommen, berichtet die zuständige Dienstgruppenleiterin der Frühschicht des Brettener Reviers.

Nach Amok-Warnung: Polizei macht sich ein Bild vor Ort in Bretten

Die Polizeioberkommissarin traf dann gegen 8.45 Uhr selbst auf der Anlage des Schäferhundevereins ein. Man habe sich vor Ort ein genaues Bild der Lage gemacht.

Dann habe sich der Verein nach Rücksprache mit den Beamten dazu entschieden, das Turnier „lieber abzusagen“, so die Dienstgruppenleiterin weiter. „Es war erst einmal ein Schock, als uns die Polizei informiert hat – und es war dann auch eine komische Situation, als die Polizei tatsächlich bei uns auf der Anlage vorgefahren ist“, sagt Clubchefin Harter.

Teilnehmer und Zuschauer des Agility-Turniers treten Heimweg an

Für das Turnier am Samstag hatten 50 Teilnehmer gemeldet, am Sonntag wären rund 70 Teilnehmer an den Start gegangen. Einige der rund 120 Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Absage bereits auf der Anlage, so Harter, alle anderen habe man so schnell wie möglich über die Veranstaltungsabsage informiert.

Auch mehrere Zuschauer wie Tina Kosel, die ihren Kindern Jannes (11 Jahre) und Nick (9 Jahre) „etwas Abwechslung bieten“ wollte, mussten unverrichteter Dinge wieder den Heimweg antreten. Am späten Samstagvormittag gab es dann auf der Homepage des Schäferhundevereins eine kurze Information über die Turnierabsage.

Den Kopf werde man wegen dieser Amok-Warnung keineswegs in den Sand stecken, im Gegenteil. „Das Turnier wird nachgeholt“, betont Harter.

Mit dem Punktrichter, der ebenfalls bereits vor Ort war, lote man schon aus, wann dieser einen Termin für das Brettener Agility-Turnier freischaufeln könne. Die Veranstaltung müsse auf jeden Fall noch in diesem Jahr über die Bühne gehen, schließlich richte man einen Badencup-Lauf aus.