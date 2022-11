Streitpunkt Radweg: Grüne monieren Entscheidung aus Bretten und Gondelsheim

Die Brettener Grünen reagieren mit Unverständnis auf die Nachricht, dass der Brettener Oberbürgermeister und der Gondelsheimer Bürgermeister das Projekt eines eigenständigen Radwegs zwischen Gondelsheim und Bretten im Handstreich abgesagt haben.

Befremdlich sei auch, dies aus den Medien zu erfahren, ohne nähere Informationen über die Gründe und lediglich mit allgemeinen Klagen über die schlechten Zeiten versehen.

Doch die Entscheidung über ein Projekt dieser Größenordnung liegt nach Einschätzung der Grünen überhaupt nicht in den Händen der beiden Gemeindeoberhäupter.

Eine Information des Brettener Gemeinderats hat bisher nicht stattgefunden. Otto Mansdörfer, Bündnis 90/Die Grünen

Weder in Bretten noch in Gondelsheim könne der OB oder der Bürgermeister über eine solche Investition allein entscheiden, heißt es in einer Stellungnahme, die Otto Mansdörfer für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat der Stadt Bretten verschickt hat. Die Wertgrenzen gäben das nicht her, zuständig seien dafür allein die Gemeinderäte in den beiden Gemeinden.

„Eine Information des Brettener Gemeinderats hat bisher nicht stattgefunden“, moniert Mansdörfer. Das Gremium kenne weder die Kostenschätzung für den Bau, noch die Zuschusshöhe, noch den anvisierten Bautermin. Und das seien die Grunddaten, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können.

„Wir beantragen deshalb, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung zu setzen. Dort möge die Verwaltung darlegen, wie sie sich eine Führung des Radverkehrs über die kaputte und in Teilen gefährliche alte Poststraße vorstellt und was eine Instandsetzung dieser Route kostet“, heißt es in der Stellungnahme.

Eine sichere Radwegeführung zwischen Gondelsheim und Bretten im Alltagsverkehr sei für die Verkehrswende und für die Umsetzung des Mobilitätskonzepts der Stadt Bretten sehr wichtig.

Besonders ärgerlich ist für die Grünen die Tatsache, dass die Absage des Projekts mit der schwierigen Haushaltslage 2023 begründet wird. Jeder halbwegs Kundige im kommunalen Baugeschehen wisse jedoch, dass bei einem Einstieg in das Radwegprojekt 2023 frühestens im Jahr 2025 tatsächlich gebaut werde und Rechnungen anfielen.

Der momentane finanzielle Engpass sei deshalb ein wenig tragfähiges Argument. Man bitte deshalb dringend darum, alle Zahlen zum geplanten Radweg Gondelsheim – Bretten auf den Tisch zu legen und die Entscheidung dort zu belassen, wo sie hingehöre – in die Gemeinderäte.