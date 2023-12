Sabine Reichelt aus Sulzfeld muss schnell sein. Schnell, wenn es darum geht, ein Bild von ihren Backwaren für ihr Buch oder ihre Facebookgruppe zu machen. Denn ihr Mann und ihr Vater freuen sich immer sehr, wenn wieder eine köstliche Kreation auf dem heimischen Esstisch landet.

„Ich wollte schon immer ein Buch schreiben“, sagt die Autorin. Sie veröffentlichte kürzlich ihr zweites Backbuch „Glutenfreie Lieblingsrezepte mit Sabine Reichelt“ für den Thermomix. Bis sie unter die Buchautoren ging, war es jedoch ein langer Weg. Als sie 2003 die Diagnose „Zöliakie“ erhielt, bekamen ihre gesundheitlichen Beschwerden einen Namen. Sie stellte ihre Ernährung um und ernährt sich seitdem glutenfrei.

„Zunächst aß ich fertige glutenfreie Produkte, aber das Brot war steinhart und schmeckte mir nicht“, erzählt Reichelt, die hauptberuflich eine psychologische Beratungspraxis in Sulzfeld betreibt. Wenn sie an ihre ersten glutenfreien Backversuche denkt, muss sie schmunzeln. „Ich kaufte mir glutenfreies Mehl und ersetzte die Rezepte von früher eins zu eins, aber die Backergebnisse waren hart und ungenießbar.“

Hobbybäckerin aus Sulzfeld entwickelt ihre eigenen Rezepte

So entwickelte die Hobbybäckerin im Laufe der Jahre ihre eigenen glutenfreien Backrezepte mit Gelinggarantie. Ihre Familie war von den Ergebnissen begeistert. „Man schmeckt keinen Unterschied zu glutenhaltigem Kuchen“, lobt beispielsweise Ehemann Frank die Backergebnisse. Ihr Wissen will Sabine Reichelt nun teilen. „Unter Zöliakie und den damit verbundenen starken Bauchkrämpfen und Durchfällen leiden immer mehr Menschen“, sagt sie.

So gründete sie bei Facebook die Gruppe „Thermomix – Glutenfreie Lieblingsrezepte mit Sabine Reichelt“, die über 12.000 Mitglieder hat. Aus den Reihen der Gruppe kam der Wunsch nach einem Buch mit glutenfreien Backrezepten. „Ich bin damals motiviert an die Sache herangegangen und habe gebacken, die Ergebnisse fotografiert und die Rezepte aufgeschrieben“, erzählt die Sulzfelderin. So brachte sie 2021 ihr erstes Buch „Glutenfreie Backliebe mit Sabine Reichelt“ für den Thermomix mit über 80 Rezepten heraus.

Inspirationen bekommt die Sulzfelderin aus dem Rezeptbuch der Uroma

Inspirationen bekommt die Hobbybäckerin unter anderem aus dem Rezeptbuch ihrer Uroma oder Rezeptheften. Diese Rezepte wandelt sie von glutenhaltig in glutenfrei um.

Schnell wurde in ihrer Facebookgruppe der Ruf nach einem zweiten Buch laut, dem Sabine Reichelt in diesem Jahr nachkam. Es enthält 90 Rezepte. Auch von den Einnahmen des zweiten Buchs wird sie erneut einen Teil an soziale Einrichtungen spenden.

Mittlerweile reisen ihre Bücher um die Welt. Sabine Reichelt verschickt diese nicht nur deutschlandweit, sondern auch nach Österreich, Luxemburg, Italien, Frankreich, Slowenien, in die Schweiz, in die USA und nach Australien. Sie veröffentlicht auf ihrem Blog auch kostenlose Rezepte und berät Gastronomen in Bezug auf glutenfreie Lebensmittel.