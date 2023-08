Volker Geisel und Simon Bolg wollen Bürgermeister in Sulzfeld werden. Beide haben ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. Ein dritter Kandidat befindet sich noch in Wartestellung.

Zwei Kandidaten haben in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht ihre Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl im Briefkasten des Sulzfelder Rathauses eingeworfen: der 49-jährige Lehrer und Erzieher Volker Geisel aus Zaisenhausen und der 36-jährige Oberverwaltungsrat Simon Bolg aus Sulzfeld.

Einen dritten Bewerber soll es darüber hinaus auch noch geben, doch der Sulzfelder wollte eine mögliche Kandidatur noch nicht bekannt geben.

Volker Geisel stammt aus Zaisenhausen und lebt dort auch. Er ist stellvertretender Schulleiter am Bildungszentrum Schloss Flehingen und seit 2014 Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde. Dort bekleidet er auch das Amt des Ersten Bürgermeisterstellvertreters.

Bei der SPD und in der Kirche engagiert

Seit 2019 ist Geisel auch Mitglied des Kreistags und inzwischen auch jugend- und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. 2022 wurde er zum Vorsitzenden des SPD-Kreisverbands Karlsruhe-Land gewählt.

Darüberhinaus ist er in der evangelischen Kirche aktiv, unter anderem als Kirchengemeinderatsvorsitzender und Bezirkskirchenrat sowie als Prädikant. „Ich will da Bürgermeister werden, wo ich die menschen und die Gemeinde kenne“, sagt er.

Simon Bolg ist in Sulzfeld aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Nach dem Abitur hat er seinen Wehrdienst als Gebirgssanitäter abgeleistet. Seine Ausbildung hat er dann an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg absolviert und praktische Berufserfahrungen in seiner Heimatgemeinde Sulzfeld, im Landratsamt sowie in Sinsheim und Heilbronn gesammelt.

Seit sechs Jahren Leiter des Brettener Ordnungsamts

Nach beruflichen Stationen in Stuttgart und Rauenberg wechselte er nach Bretten. Seit sechs Jahren leitet er das Ordnungsamt der Großen Kreisstadt mit mehr als 40 Mitarbeitern. Mit dem Slogan „Sulzfeld in guten Händen“ geht er als parteiunabhängiger Bewerber in den Wahlkampf.

Die Bürgermeisterwahl in Sulzfeld findet am Sonntag, 8. Oktober 2023, statt. Für eine mögliche Stichwahl ist Sonntag, 22. Oktober, vorgesehen. Die Bewerbungsfrist ist am 5. August angelaufen und endet am 11. September, 18 Uhr. Eine persönliche Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber ist für Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr in der Sulzfelder Ravensburghalle geplant.