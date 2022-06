Von Bretten in die weite Welt: Mit dem 9-Euro-Ticket können seit Anfang Juni kostengünstige Urlaube und Tagesausflüge geplant werden. Wir stellen sechs Ziele für einen Tagestrip vor. Mit Abfahrt am Brettener Bahnhof und einer Reisezeit unter drei Stunden pro Fahrt.

Es ist endlich da: das 9-Euro-Ticket – und damit steht in den kommenden drei Monaten einem Tagesausflug nichts mehr im Weg. Doch was ist für die Brettener überhaupt mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar?

Die Badischen Neuesten Nachrichten stellen sechs Ziele für einen Tagesausflug mit dem 9-Euro-Ticket vor, mit Abfahrt am Brettener Bahnhof und einer Reisezeit von weit weniger als drei Stunden pro Weg .

Natur entdecken

Im Naturpark Stromberg-Heuchelberg kommen Naturliebhaber und Wanderer schnell auf ihre Kosten. Vom Brettener Bahnhof erreichen Ausflugsbegeisterte viele Teile des Naturparks mit Bus und Bahn – von Maulbronn bis Freudental, von Vaihingen an der Enz bis Eppingen.

Das Zentrum des Naturparks in Zaberfeld ist von Bretten in weniger als einer Stunde erreichbar. Mit der S4 nach Eppingen und vor dort mit dem Bus 676 weiter nach Zaberfeld. Im dortigen Naturparkzentrum warten auf Interessierte verschiedene Ausstellungen zur heimischen Flora und Fauna.

Tagestrip nach Frankreich

Mit dem 9-Euro-Ticket kommt der Brettener sogar fast bis nach Straßburg. Wer es bis in die Grenzstadt Kehl geschafft hat, muss nur noch ein Einzelticket für die Tram über die Grenze kaufen – ab 1,70 Euro pro Fahrt.

Bis Kehl geht es mit Umstiegen in Karlsruhe und Appenweier. Vor dem Kehler Bahnhof fährt die Tramlinie D bis in die Straßburger Altstadt.

Abenteuer im Freizeitpark

Gleich zwei große Freizeitparks erreichen Brettener Familien in weniger als drei Stunden mit dem 9-Euro-Ticket. Zum Holidaypark im pfälzischen Haßloch kommt man von Bretten innerhalb von zweieinhalb Stunden. Zunächst geht es mit dem Regionalexpress nach Heidelberg, ab dort wird die Fahrt mit der S1 bis nach Haßloch fortgesetzt. Vom Haßlocher Bahnhof fährt stündlich ein Shuttlebus zum Freizeitpark.

Auch in Deutschlands größten Freizeitpark schaffen es die Brettener innerhalb von etwa zweieinhalb Stunden. Mit Umstiegen in Karlsruhe und Offenburg erreicht man innerhalb von zwei Stunden den Bahnhof Ringsheim/Europapark. Von hier erledigt ein Shuttlebus den Rest und bringt die Freizeitparkbesucher zum Eingang des Europaparks oder zum Wasserpark Rulantica.

Dem Tosen der Wasserfälle lauschen

Wer Schwarzwaldluft schnuppern möchte, erreicht von Bretten aus innerhalb von weniger als zweieinhalb Stunden den Bahnhof Triberg. Zunächst geht es von Bretten mit der S4 an den Karlsruher Hauptbahnhof. Umstieg in den Regionalexpress in Richtung Konstanz.

Vom Triberger Bahnhof geht es in etwa 20 Minuten in die Ortsmitte. Von dort können Spaziergänger über mehrere unterschiedlich lange Rundwege die Triberger Wasserfälle entdecken. Alternativ findet sich direkt nebenan ein Greifvogel- und Eulenpark und das Schwarzwaldmuseum.

Schwarzwaldgeschichte erkunden

Im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach können die Besucher in die Schwarzwaldgeschichte eintauchen. Die Reise nach Gutach dauert mit dem 9-Euro-Ticket von Bretten etwas unter zweieinhalb Stunden.

Nach der Fahrt von Bretten nach Karlsruhe mit der S4 geht es mit dem Regionalexpress in Richtung Konstanz. In Hornberg steht der nächste Zugwechsel an. Mit der Ortenau-S-Bahn in Richtung Hausach ist es dann noch eine Station zur Haltestelle „Gutach Freilichtmuseum“, direkt an die Tore des rund sieben Hektar großen Museumsgeländes.