An sechs Gastronomiebetrieben im Kraichgau haben Gravel-Biker und Rennradfahrer ab sofort die Möglichkeit, ihr Zweirad sicher abzustellen. Dort wurden vom Tourismusverein Kraichgau-Stromberg spezielle Schlösser angebracht.

Der Kraichgau mit seinem ausgedehnten Wegenetz ist seit vielen Jahren bei Radfahrern und Wanderern gleichermaßen ein beliebtes Ausflugsziel. Ab diesem Wochenende gibt es für bestimmte Radler-Gruppen an ausgewählten Orten einen neuen Service. Der Tourismusverein Kraichgau-Stromberg rollt nämlich, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt, „den roten Teppich für Graveler und Rennradfahrer aus“.

Luisenhof in Oberderdingen und Gärtners Restaurant in Ubstadt-Weiher sind dabei

Bei sechs Gastronomiebetrieben wie dem Hofladen Luisenhof in Oberderdingen und Gärtners Restaurant im Gärtner Sportpark in Ubstadt-Weiher stehen für sogenannte Gravel-Radler – ein Gravelbike ist eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, das vielseitig einsetzbar und auch für Touren auf unebenem Gelände geeignet ist – und Rennradfahrer nun innovative Radständer bereit.

Dort gibt es für die Pedaleure nun Schlösser, die sie mieten können, um so für die Dauer ihres Aufenthalts ihr Zweirad sicher abzustellen. Da Gravelbikes und Rennräder in der Regel recht dünne Laufräder haben, sind die bei Lokalen und Restaurants meist vorhandenen Fahrradständer für sie schlichtweg ungeeignet. Wenn die Radler aber ihre fahrbaren Untersätze nicht sicher abstellen können, würden sie meistens ohne eine kurze Einkehr weiterfahren.

Das sei ungenutztes Umsatzpotenzial, hat man beim Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. nun festgestellt, und deshalb steuert man gegen. „Selbst mit dem Rad in Sichtweite am Tisch – spätestens beim Toilettengang gibt es Stress. Wir brauchten eine entspannte und praktische Lösung für unsere Betriebe“, erklären Christina Lennhof, die Geschäftsführerin des Vereins mit Sitz in Bretten, und Lena Fuchs, die verantwortliche Projektleiterin Outdoor.

Beide sind passionierte Radfahrerinnen und kennen somit die Bedürfnisse der Pedaleure gerade in dieser Hinsicht bestens. Mit den neuen Fahrradständern soll zumindest bei dieser Problematik, die insbesondere Gravel-Biker und Rennradfahrer betrifft, ab sofort Abhilfe geschaffen werden.