Der Brettener Tierpark ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Gerade an Feiertagen, wie jetzt an Pfingsten, wenn es viele Menschen für gewöhnlich ins Freie zieht, ist der Tierpark häufig sehr gut besucht.

In diesem Jahr sahen die Prognosen für das Pfingstwochenende allerdings nur wenig freundliches Wetter voraus.

Gerade der Pfingstsonntag hielt wettertechnisch einige unschöne Überraschungen bereit für Ausflügler, insgesamt haben sich die schlechten Wetteraussichten auf das Besucheraufkommen im Streichelzoo ausgewirkt.

Pfingsten ist im Brettener Tierpark eigentlich Saisonhöhepunkt

„Als Inhaber eines Tierparks muss man immer flexibel sein“, sagt Annika Willig, die mit ihrem Mann den Streichelzoo im Salzhofen gegenüber dem Brettener Kletterwald betreibt. Die Pfingstwochenenden seien meistens Saisonhöhepunkte. „Zumindest ist das in der Theorie der Fall.

Aber natürlich kann das nicht jedes Jahr so sein“, meint Willig. Die schlechten Wettervorhersagen hätten selbstverständlich das Geschäft dieses Mal beeinflusst. „Viele Familien machen am Vortag oder am Morgen ihre Tagesplanung. Wenn da schlechtes Wetter vorausgesagt wird, orientieren sich die meisten da schon mal um“, schildert die 52-Jährige Tierparkbetreiberin.

Das Frühjahr war bisher insgesamt gut. Annika Willig, Betreiberin des Streichelzoos

Daher sei das Besucheraufkommen an diesem Pfingstwochenende unterdurchschnittlich gewesen. Unzufrieden sind die Willigs, die den Tierpark in zweiter Generation betreiben, damit aber nicht unbedingt. „Hauptsache ist, dass wir geöffnet haben. Außerdem war das Frühjahr bisher insgesamt wirklich gut. Des Weiteren wird der ein oder andere jetzt bestimmt auch noch die Pfingstferien für einen Besuch bei uns nutzen“, erklärt Willig.

Viele Jungtiere im Brettener Tierpark unterwegs

Als besonderes Highlight gibt es im Brettener Tierpark gegenwärtig zahlreiche neugeborene Lämmer und Zicklein zu sehen. 15 Jungtiere seien in der vergangenen Woche auf die Welt gekommen.

„Eine Geburt fand dabei sogar mittags um zwei vor zahlreichen Besucherinnen und Besuchern statt. Die Mutter hatte es sich vor einem Gehege bequem gemacht und hat die Geburt ohne Probleme und ohne menschliche Hilfe geschafft“, erzählt Annika Willig. Das sei für die Tierpark-Besucher natürlich ein unvergesslicher Moment gewesen, den man nicht alle Tage zu sehen bekommen würde. Weiterer Nachwuchs lasse vermutlich nicht lange auf sich warten, da immer noch einige Ziegen trächtig seien.

Dieser Umstand fällt natürlich auch den Streichelzoo-Besuchern auf. „Schau mal Mama, die hat ein Baby im Bauch“, meint Sara, sechs Jahre alt, aufgeregt zu ihrer Mutter Mareike Graf, während sie auf eine trächtige Ziege zeigt.

„Für unsere Kleine ist das heute etwas ganz Besonderes. Sie liebt Tiere und am liebsten hat sie Schafe, von denen es hier ja auch reichlich gibt“, berichtet die 34 Jahre alte Graf, die mit Mann und Kind den Tierpark besucht. Mit Futter und einer Kinderkamera ausgerüstet geht Sara zusammen mit ihren Eltern die von Tieren gesäumten Wege des Tierparks ab.

Nicht nur Kinder kommen gern nach Bretten

Für Matthias, zwölf Jahre alt, ist es nicht der erste Besuch im Streichelzoo. Dafür aber für seine beiden kleinen Schwestern, auf die der große Bruder natürlich ein wachsames Auge hat.

„Er meinte schon auf der Herfahrt, dass er das Futter nimmt und unsere Kleinen ihn fragen sollen, wenn sie ein Tier füttern möchten“, sagt Vater Michael Kohlmeier, 41 Jahre alt. So ganz von Erfolg gekrönt ist Matthias Taktik allerdings nicht. Eine Gruppe Ziegen entreißt dem Schüler nämlich gleich zwei Futtertüten. „Ist das peinlich“, kommentiert Matthias, mit Blick auf seine beiden Schwestern.

Neben den ganz jungen Gästen gibt es natürlich auch noch ältere Tierpark-Besucher. Das Ehepaar Pfizenmaier ist am Pfingstsonntag aus Eisingen bei Pforzheim angereist. „Später soll es hier ja noch richtig regnen. Aber den Besuch des Tierparks wollten wir nicht ausfallen lassen“, erzählen die Pfizenmaiers. Richard Pfizenmaier ist 71 Jahre alt, seine Frau Marianne ist 68. Beide planen in Zukunft mal mit ihren Enkeln im Park vorbeizuschauen.