VfB Bretten stellt Zukunftsweichen und präsentiert einen neuen Trainer

Das Testspiel des VfB Bretten am Mittwochabend beim FC Nöttingen II bekam im Nachgang eine besondere Note. Denn nur einen Tag später wurden die Spieler des Fußball-Verbandsligisten darüber unterrichtet, dass sie beim 4:0-Erfolg auch ihrem zukünftigen Trainer gegenüberstanden.

Im Sommer wird Bruno Martins die Melanchthonstädter übernehmen. Er folgt auf Adrian Schreiber, der sein Amt auf eigenen Wunsch nach vier Jahren abgibt.

Martins ist gespannt auf die neue Herausforderung. Doch zugleich betont er auch, dass sein Fokus derzeit noch in Nöttingen liegt: „Wir stehen auf dem Relegationsplatz in der Landesliga und wollen auch nicht absteigen. Da ist also auch noch ein bisschen was zu tun.“

VfB Bretten will weiter auf eigene Spieler setzen

Den ein oder anderen Blick wird er dennoch nach Bretten werfen, sich zwischendurch auch einmal Spiele anschauen. Dazu besteht ein enger Draht zu Spielausschuss Daniel Blank. Denn natürlich soll Martins in die Kaderplanung eingebunden werden. Oberstes Ziel in Bretten ist es wie jedes Jahr, den Kern der Mannschaft, der hauptsächlich aus Spielern der näheren Umgebung besteht, zusammenzuhalten. „Das war schon immer der große Trumpf des VfB Bretten“, weiß auch Martins.

Den vor einigen Jahren eingeschlagenen und durch den Aufstieg im Sommer 2022 gekrönten Weg möchte der 42-Jährige fortführen. „Wir werden es jetzt nicht wie Union Berlin machen und 15 neue Spieler holen“, meint der Coach lachend. „Aber die ein oder andere punktuelle Verstärkung soll kommen, auch um den Konkurrenzkampf neu zu beleben.“

Dass der aus Maulbronn stammende Martins im Sommer den VfB übernimmt, hat er auch seinem Vorgänger Adrian Schreiber zu verdanken. Beide kennen sich schon länger, haben gemeinsam den Trainerschein gemacht und standen sich in der Landesliga als Kollegen gegenüber.

Bruno Martins bringt zwei Co-Trainer zum VfB Bretten mit

Dazu stimmte für den Familienvater nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen einfach das Bauchgefühl. Das dürfte sich auch nicht ändern, egal in welcher Liga er im Sommer mit dem VfB ins Rennen geht.

Unterstützt wird Martins zukünftig von zwei Co-Trainern. Mirnes Tubic war zuletzt auch in Nöttingen an seiner Seite. Dazu kommt Taylan Öztürk, der bei der vorherigen Station in Birkenfeld schon das Trio vervollständigte.