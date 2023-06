Flexible Arbeitszeiten

Vier-Tage-Woche im Rathaus? Das sagen die Verwaltungen in Bretten und Umgebung

Die Stadt Mengen im Landkreis Sigmaringen setzt große Hoffnungen in die Vier-Tage-Woche und will so dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ein Modell auch für die Rathäuser im Brettener Umland?