Weihnachtsgänse sind in Bretten trotz Veganismus-Trend gefragt

Trotz Veganismus-Trend: Weihnachtsgänse werden noch gerne gegessen, doch nur wenige Gastronomen bieten frisches Geflügel an.

In Denn´s Bioladen in Bretten gibt es die Möglichkeit, frische Bio-Gänse für die Festtage vorzubestellen. Dies kann entweder über einen Bestellschein im Laden oder bequem online Zuhause erfolgen.

„Die meisten kaufen die Weihnachtsgänse online, da sie so keinen Anzahlungsbetrag zahlen müssen“, sagt Filialleiter Klaus Whala. Bis spätestens 13. Dezember werden die Vorbestellung entgegengenommen.

Abholen kann man die Gänse, pünktlich zu den Feiertagen, am 22. oder am 23. Dezember im Denn´s Biomarkt in der Weißhofer Galerie. Die Kosten variieren von 26,90 bis zu 54,90 Euro pro Kilogramm.

Die junge Generation kocht für Eltern und Großeltern

Ist bei Biomarkt-Kunden beim gegenwärtigen Veganismus-Trend überhaupt noch das Interesse an Fleischprodukten da? Im Allgemeinen sei der Umstieg auf fleischlose und vegane Artikel im Markt relativ deutlich spürbar, erklärt Whala: „Die Weihnachtsgans ist aber trotzdem noch ein beliebtes und klassisches Festessen.“

Allerdings bietet der Biomarkt online auch eine vegane Braten-Alternative von Wheaty an. Diese kostet weniger als das echte Geflügel, nur 19,90 Euro pro Kilogramm.

Des Weiteren erklärt Filialleiter Whala, man habe sich eigentlich von der Vorstellung verabschiedet, dass Kinder und Enkel zu Weihnachten bei den Großeltern zum Essen eingeladen sind. „Es ist gerade die jüngere Generation, die auch viel für Eltern und Großeltern kocht und Gänse einkauft“, meint der Filialleiter.

Verkaufspreis steht noch nicht überall

In der Metzgerei Bon Appétit gegenüber steht der Verkaufspreis der Weihnachtsgänse noch nicht fest. „Er wird sich wahrscheinlich an den Preisen von letztem Jahr orientieren“, sagt Inhaber Axel Zickwolf.

Demnach würde das Geflügel zwischen 15 und 18 Euro pro Kilogramm kosten. Bis spätestens 9. Dezember sollen die Kunden ihr Festtagsgeflügel bestellt haben, damit sie es rechtzeitig zu den Feiertagen in der Weißhoferstraße 10 abholen können.

Aber wie sah die Nachfrage an Geflügel während Corona aus? „Den Einfluss von Corona hat man eigentlich nicht gespürt“, sagt Zickwolf. Die Nachfrage sei über die Jahre immer relativ gleichgeblieben. Das einzige, was man gemerkt habe, sei, dass die Familienessen zu Lockdown-Zeiten kleiner wurden, meint der Inhaber der Metzgerei.

Zielgruppe ist über 50 Jahre alt

Im Restaurant Rose in Diedelsheim bekommen Kunden eine Weihnachtsgans für 35 Euro. „Ich biete keine dürren Gänse an, sondern die, die auch gut Fett haben“, sagt Restaurant- und Hotelinhaber Fredi Bodamer. Eine Gans würde für fünf Personen reichen. „Wir sind allgemein bekannt für unsere sehr guten Gänse“, betont Bodamer. Dementsprechend sei auch die Nachfrage sehr zufriedenstellend.

Das Geflügel können die Interessenten bis in den Dezember hinein vorbestellen. „Wir brauchen lediglich eine Vorlaufzeit von drei Tragen“, sagt der Hotelfachmann. Dann können die Kunden das Geflügel in der Schwandorfstraße 10 in dem Brettener Stadtteil abholen. Doch endlos kann man im Restaurant Rose auch nicht bestellen. „Ab dem 24. Dezember machen wir gar nichts mehr“, betont der Inhaber.

Die Zielgruppe seien hier, im Gegensatz zu Denn´s Bioladen, eher ältere Kunden. „Die meisten Interessenten sind über 50 Jahre alt“, sagt der Inhaber.