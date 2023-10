Im vierten Quartal ist in Bretten und den Umlandgemeinden viel geboten. Im Oktober gibt es Kerwen in Kürnbach und Gondelsheim, während der Dezember ganz im Zeichen der Weihnachtsmärkte steht.

Von wegen besinnliche Jahreszeit: Im vierten Quartal des Jahres ist in Bretten und den Umlandgemeinden noch jede Menge geboten, die Veranstaltungskalender jedenfalls sind prall gefüllt. Im Oktober finden unter anderem Kerwen in Kürnbach und Gondelsheim sowie diverse Märkte und andere kulturelle Events statt.

Während im November eine kurze Phase des Durchschnaufens folgt, steht der Dezember ganz im Zeichen der Weihnachtsmärkte, von denen es auch 2023 wieder einige in der Region gibt. Im Folgenden ist eine Auswahl von Veranstaltungen und Events aufgeführt, die nach einer entsprechenden BNN-Anfrage an die Redaktion gemeldet wurden.

Bretten

Die Badische Landesbühne (BLB) gastiert in diesem Kalenderjahr noch mit zwei Komödien in der Großen Kreisstadt. Am Donnerstag, 26. Oktober, wird „Die Niere“ um 19.30 Uhr in der Stadtparkhalle, ebenfalls um 19.30 Uhr wird dort am Donnerstag, 30. November, das Stück „Schöne Bescherungen“ auf die Bühne gebracht.

Die Tourist-Info bietet verschiedene Führungen an, etwa die kulinarische Führung „Altstadtführung mit Weinprobe“ (20. Oktober, 18 Uhr), die Themenführung „Abendlicher Rundgang mit der Türmerin“ (10. November, 20 Uhr) oder die Altstadtführung „Geschichte und Geschichten rund um die Melanchthonstadt“ (3. Dezember, 11 Uhr). Daneben gibt es in der Stadtbücherei unter anderem zweimal „Literaturgenuss zur Abendstunde“ und dreimal „Vorlesezeit für Vorschul- und Grundschulkinder“.

Weihnachtlich wird es in der Melanchthonstadt ab Donnerstag, 30. November, wenn auf dem Marktplatz vor der Kulisse der mit Lichtern geschmückten Fachwerkhäuser der Weihnachtsmarkt stattfindet. Der Weihnachtsmarkt ist durchgehend bis Sonntag, 17. Dezember, geöffnet. Am zweiten (8. bis 10. Dezember) und am dritten (15. bis 17. Dezember) Adventswochenende gibt es zusätzlich einen Kunsthandwerkermarkt auf dem Kirchplatz.

Am Donnerstag, 21. Dezember, und damit drei Tage vor Weihnachten veranstalten die Jugendmusikschule (JMS) Unterer Kraichgau und die Stadtbücherei im Bürgersaal des Alten Rathauses um 19 Uhr einen vorweihnachtlichen literarisch-musikalischen Hörgenuss.

Brettener Stadtteile

Doch nicht nur in der Kernstadt ist bis zum Jahresende viel geboten, auch in den Brettener Stadtteilen finden im Oktober, November und Dezember etliche Veranstaltungen statt. So gibt es etwa in Dürrenbüchig am ersten Adventssamstag, 2. Dezember, voraussichtlich ab 16 Uhr einen Weihnachtsmarkt mit Christbaumverkauf sowie mit mehreren Ständen, an denen Kunsthandwerk angeboten wird.

Eine Woche später geht der Weihnachtsmarkt in Diedelsheim auf dem Gelände des örtlichen Tennisclubs über die Bühne. Das Event beginnt am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr mit einer Glühweinparty, die offizielle Eröffnung ist am Samstag, 9. Dezember, um 14 Uhr mit Ortsvorsteher Martin Kern und Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff. Dabei wird es, so teilt es Ortsvorsteher Kern mit, „gesangliche und tänzerische Auftritte von Vereinen und Organisationen aus Diedelsheim“ geben. Neben Kunsthandwerk steht auch „eine große Anzahl von frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen zum Verkauf“ bereit.

Wiederum eine Woche später findet in Rinklingen am Freitag, 15. Dezember, von 16 bis 22 Uhr auf dem Dorfplatz zum zweiten Mal ein Weihnachtsmarkt statt. Ebenfalls auf dem Dorfplatz gibt es in diesem Kalenderjahr noch zweimal freitags den beliebten Abendmarkt, nämlich am 27. Oktober und am 24. November jeweils von 16 bis 20 Uhr. Davor richtet am Samstag, 21. Oktober, der Obst- und Gartenbauverein (OGV) von 12 bis 21 Uhr bei der örtlichen Grillhütte sein Mostfest aus. Dort geht am Sonntag, 31. Dezember, zum Abschluss des Jahres von 11 bis 17 Uhr der TSV-Silvestertreff über die Bühne.

In Büchig veranstaltet der Ortschaftsrat am Sonntag, 10. Dezember, von 14.30 bis 18 Uhr eine Bürgerweihnacht in der Bürgerwaldhalle, zu der alle Bürgerinnen und Bürger über 65 Jahre eingeladen sind. Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, gibt es ab 15 Uhr „Weihnachtsmusik in Büchigs Straßen“, dabei spielt der Musikverein „an verschiedenen Plätzen und Straßen“, teilt Ortsvorsteher Uve Vollers mit. Zum Jahresausklang veranstaltet der DRK-Ortsverein am Samstag, 30. Dezember, ab 15 Uhr einen Glühweintreff auf dem Parkplatz der Bürgerwaldhalle.

Gondelsheim

Bayrisch und zünftig geht es am Freitag, 13. Oktober, und am Samstag, 14. Oktober, in der Saalbachhalle zu, wenn die Arbeitsgemeinschaft Gondelsheimer Vereine (AGG) ihr Oktoberfest ausrichtet. Freitags sorgt die 089-Band für Stimmung, samstags heizen die Zwiebeltreter aus Bamberg den Gästen ein. Wie Bürgermeister Markus Rupp mitteilt, gibt es für beide Abende noch Tickets im Bürgerbüro.

Von Samstag, 21. Oktober, bis Montag, 23. Oktober, ist in Gondelsheim Kerwe-Zeit. Neben der traditionellen Kerwe auf dem Rathausplatz mit Rummel (Kinderkarussell, Buden, Go-Kart-Kurs) und dem „Wettsägen“ der Vereine am Samstag präsentiert der Heimatverein im Bürgersaal des Rathauses samstags und sonntags eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Karl Bertsch, der etwa von 1941 bis 1957/58 in Gondelsheim lebte. Nicht fehlen darf am Kerwe-Sonntag die lokale Gewerbeschau in der Saalbachhalle. Der Musikverein sorgt samstags und montags im Bauhof für die Bewirtung, sonntags übernimmt dies der DRK-Ortsverein in der Saalbachhalle.

Der Gondelsheimer Weihnachtsmarkt findet von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, auf dem Rathausplatz rund um die Linde statt. Die örtlichen Vereine haben dann „wieder viele Leckereien“ im Angebot, versichert Bürgermeister Rupp. Zudem gibt es eine Bühne, auf der verschiedene Auftritte geplant sind, sowie einen Kunsthandwerkermarkt und ein Karussell. Für die kleinen Besucher wird daneben noch Ponyreiten angeboten.

Sulzfeld

Der Weihnachtsbasar findet am Samstag, 2. Dezember, und am Sonntag, 3. Dezember, auf dem Rathausplatz statt. Das Programm gestalten die Sulzfelder Vereine, die Kindergärten und die Schule. Beginn ist samstags um 15 Uhr und sonntags um 12 Uhr. Angeboten werden Kunsthandwerk, Bastelarbeiten und „viele kulinarische Leckerbissen“, teilt Diana Graça vom Hauptamt mit. Am Sonntagnachmittag schaut zudem der Weihnachtsmann auf dem Markt und verteilt kleine Geschenke an die Kinder.

Kürnbach

Am Sonntag, 22. Oktober, findet in Kürnbach auf dem Marktplatz ein Naturparkmarkt samt Kerwe statt. Passend dazu richtet die Besenstube Büchele von Donnerstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, einen Kerwe-Besen aus. Noch bis Sonntag, 29. Oktober, findet auf dem Weingut Czech der traditionelle Kerwe-Besen statt, während die Weinstube Plag von Samstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 5. November, zur Besenzeit bittet.

Zum Jahresausklang findet an Silvester, 31. Dezember, auf dem Weingut „GravinO“ von 14 bis 17 Uhr das Weinglühen am Dorfberg statt. Bürgermeister Armin Ebhart weist darauf hin, dass es im Januar in dem Schwarzrieslingdorf dann das sogenannte „Winterdorf“ vor der Badischen Kelter gibt.

Zaisenhausen

Einen Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr auch wieder in Zaisenhausen. In der kleinsten Gemeinde des Landkreises Karlsruhe herrscht am Samstag, 16. Dezember, ab 16 Uhr auf dem Dorfplatz vorweihnachtliches Flair.