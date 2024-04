Geflüchtet bis Bretten

Wenn die Klasse wie Familie ist: Junge Erwachsene aus Syrien und Afghanistan über ihren Start in Bretten

Sie gehörten zu Kindern aus 16 Nationen in einer Klasse an der Schillerschule Bretten: Kalima Debel und Fahim Quasem stehen heute vor dem Abitur und in Ausbildung.