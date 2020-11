Die Polizei hat einen 33-jährigen Franzosen angehalten, der mit einem Blaulicht auf der Autobahn unterwegs gewesen ist. Eine Pkw-Fahrerin meldete am Dienstagabend nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr den französischen Pkw, der mit eingeschaltetem blau/rotem Blitzlicht auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs war. Die Autofahrerin sofort den Fahrstreifen gewechselt, weil sie von einer Einsatzfahrt der Polizei ausging. Eine Streife konnte den 33-Jährigen kurz vor Bruchsal kontrollieren. Er gab an, als Kurierfahrer ein eiliges Ersatzteil von Frankreich nach Greifswald transportieren zu müssen. Das Blitzlicht wurde von der Frontscheibe entfernt. Der 33-Jährige muss nun einer Anzeige wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr rechnen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Autofahrer, denen der französische Pkw mit blau/rotem Blitzlicht auf der Bundesautobahn A5 aufgefallen war. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 94 48 40 in Verbindung zu setzen.