Erst war es noch offen, ob es auch an den Krankenhäusern in Bruchsal und Bretten Warnstreiks geben wird. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen.

Am Warnstreik des Marburger Bundes in kommunalen Krankenhäusern am Donnerstag beteiligen sich auch Ärzte der beiden RKH Kliniken Bretten und Bruchsal. Erst am späten Dienstagabend sei die Entscheidung bekannt geworden, teilt RKH-Pressesprecher Alexander Tsongas mit.

Zunächst war offen geblieben, ob Ärzte aus den beiden Krankenhäusern bei Warnstreik dabei sind. Durch deren Beteiligung greift am Donnerstag ein Notfallplan in den Krankenhäusern, der eine Versorgung von Notfällen und Krebspatienten sichert.

Die RKH Kliniken sind ein Zusammenschluss aus mehreren Krankenhäusern. Nicht alle davon sind vom Warnstreik betroffen. Zum Beispiel läuft in den Kliniken des Enzkreise der Betrieb normal weiter.