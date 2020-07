Ursachensuche im Atomkraftwerk

EnBW nimmt Block 2 in Philippsburg vom Netz

Die EnBW hat an diesem Mittwoch den Block 2 ihres Atomkraftwerks in Philippsburg vorsorglich abgefahren, sprich vom Netz genommen. Zuvor war ein Schaden an einem der Notstromaggregate festgestellt worden. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.