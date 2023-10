Die Polizei sucht neue Beamten. Dazu gibt es am Freitag, 13. Oktober, eine „Nacht der Bewerber“. Sie findet auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Bruchsal (Bepo) in den Dittmannnswiesen statt. Doch was wird geboten? Das weiß Jürgen Schöfer, Einstellungsberater beim Polizeipräsidium.

„Nacht der Bewerber“ in Bruchsal: Hunde, Pferde, Sensationen

Wen möchten Sie mit der „Nacht der Bewerber“ erreichen?

Schöfer Wir sprechen alle jungen Leute an, die sich vorstellen können, bei der Polizei zu arbeiten oder die sich noch unsicher sind, ob der Beruf etwas für sie ist. Wir haben einige Einstellungsberater in Bruchsal dabei, die alle Fragen beantworten können. Junge Leute ab etwa 14 können kommen. Für manche ist ja schon der Bepo-Kindertag in Bruchsal ihr Einstieg. Dort werden Polizeikarrieren geboren.

Was genau wird es am 13. Oktober bei der Bruchsaler Bepo zu sehen geben?

Schöfer Wir wollen die gesamte Vielfalt der Polizei zeigen. Es gibt wohl kaum einen Beruf, der so vielfältig und abwechslungsreich ist. Ich denke an die Hundestaffel, die Verkehrspolizei mit der Motorradstaffel. Es gibt die Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei für die Großlagen. Es gibt die Einheit, die Drohnen steuert, genauso wie die Reiter oder die Wasserschutzpolizei. Ich selbst bin jetzt 35 Jahre dabei und habe elf verschiedene Tätigkeiten ausgeübt. Heute kümmere ich mich um den Nachwuchs. Aber ich war auch schon im Streifendienst, ich war Pressesprecher oder Dienstgruppenleiter. Am Freitag werden sich viele Fachbereiche präsentieren. Etwa die Kriminaltechnik, eine Tauchergruppe, die Reiter und die Hundestaffel.

Ist der Fachkräftemangel bei Ihnen auch spürbar?

Schöfer Definitiv. Wir haben eine sehr hohe Anzahl an Stellen. Jährlich sind das 1.400, die ausgebildet werden oder bei uns studieren. Die Chancen, bei der Polizei einzusteigen, sind also sehr gut. Aber klar ist: Auch wir müssen um jeden Bewerber kämpfen.