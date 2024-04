Die Amtszeit des 2022 gewählten Jugendgemeinderats in Bruchsal neigt sich dem Ende zu. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende Neuwahl vom 29. April bis zum 8. Mai stehen fest. Aber: Wer darf überhaupt wählen? Kann der Jugendgemeinderat wirklich mitentscheiden? Wer stellt sich zur Wahl? Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Fragen zur Jugendgemeinderatswahl in Bruchsal.

Wahlberechtigt und wählbar sind alle Einwohner im Alter von 13 bis 18 Jahren. Die Wähler und Wählerinnen sowie die Bewerberinnen und Bewerber müssen vor dem 29. April seit mindestens drei Monaten in Bruchsal mit Hauptwohnung gemeldet sein. Von der Wahl ausgeschlossen sind demnach Schüler, die zwar in Bruchsal in die Schule gehen, nicht aber dort wohnen.

Der Jugendgemeinderat stützt sich auf eine gesetzliche Grundlage: Seit 2015 ist in der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalen Entscheidungen verankert. Nach Paragraf 41a muss die Verwaltung Jugendliche bei allen Entscheidungen einbeziehen, die für sie von Interesse sind. In Bruchsal erfolgt die Jugendbeteiligung über den Jugendgemeinderat. Er hat die Möglichkeit, seine Vorschläge in den Gemeinderat einzubringen und in den Gemeinderatssitzungen zu sprechen. Die Jugendlichen sollen frühzeitig in kommunalpolitische Gestaltungsprozesse und in den demokratischen Willensbildungsprozess einbezogen werden. Sie bestimmen selbst, bei welchen stadtbezogenen politischen Themen sie mitreden wollen. Der Jugendgemeinderat wird zu allen Themen gehört, die Kinder und Jugendliche betreffen.