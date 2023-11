Ein gutes Gespür bewiesen Polizeibeamte der Verkehrspolizei Karlsruhe, als sie bei einer Kontrolle eines Klein-Lasters eine Ladung mit mehreren hundert neuen Kaffeeautomaten sicherstellten. Laut einer Mitteilung der Polizei waren die Maschinen offensichtlich kurz zuvor gestohlen worden.

Die Beamten kontrollierten bereits am Mittwoch gegen 7.45 Uhr einen mit zwei 42- und 55-jährigen Männern besetzten Transporter mit polnischer Zulassung auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Diese waren offenbar auf der Durchreise und befuhren hierfür die A5 nach Norden

Bei der Kontrolle ergaben sich neben dem Verdacht der Überladung erste Hinweise darauf, dass die Frachtpapiere wohl gefälscht waren, heißt es weiter.

Die Kaffeemaschinen stammen von einem Lastwagen in Frankreich

Der sich hieraus ergebende Verdacht einer Straftat führte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zunächst zur Sicherstellung der Kaffeegeräte. Die weiteren polizeilichen Nachforschungen bestätigten den Verdacht eines Diebstahls in der Zeit von 14. und 15. November aus einem abgestellten Lastwagen in Frankreich.

Hierbei waren offensichtlich über 500 dieser Kaffeeautomaten entwendet worden. Als der Diebstahl in Frankreich am 16. November angezeigt wurde, hatte die Karlsruher Polizei das Diebesgut bereits sichergestellt. Auf die beiden Männer kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl werden mit den Behörden in Frankreich koordiniert.