„Ninja Warrior Germany“ ist immer freitags ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die Vorrunden-Termine sind der 13., 20. und 27. Oktober sowie der 3., 10. und 17. November. Das Prominenten-Special findet am 24. November statt. Die Halbfinals sind am 1. und am 8. Dezember. Das erste Finale findet am 15. Dezember statt, das zweite Finale am 22. Dezember.