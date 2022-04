Ausbildungsleiterin aus Bühl: Darum ist der Girls- und Boys-Day so wichtig

Mädchen sind eher und schneller für den Tag zu motivieren als Jungen. Es liegt vielleicht am Alter und an der Pubertät, dass die Jungen diesen Tag weniger Bedeutung beimessen. Die Mädchen fangen meist viel früher damit an, sich für ihre Zukunft zu interessieren. Am Girls- und Boys-Day gibt es bei uns mehr Auswahl an typischen Männerberufen, da wir diese einfacher koordinieren können. Im Bereich der Verwaltungsfachangestellten haben wir aktuell schon anderen Praktikanten zugesagt, weshalb es hier wenig Platz gibt.

Trotzdem freut es uns, wenn sich noch viele anmelden. In diesem Jahr kooperieren wir mit der Auerbach-Stiftung und der Hochschule Karlsruhe, mit denen wir ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben — für Mädchen und Jungen. ems