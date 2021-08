Bei Brückmann-Stilmöbel in Langenbrücken gibt es kein Stück von der Stange: Der Familienbetrieb hat ein großes Sortiment an antiken Möbeln aus ganz Europa. Franz Brückmann erzählt, wie es dazu kam.

Es ist schon ein Hingucker, das Gebäude an der B3-Ortsdurchfahrt Langenbrücken. In Fahrtrichtung Süden liegt das Stilmöbelhaus Brückmann linker Hand und zieht den Blick unweigerlich an. Jetzt durch die neue, offene Gestaltung des Platzes in der Ortsmitte mehr als früher.

Trotz breiter Glasfront über drei Etagen umgibt es ein Hauch des Geheimnisvollen, wie ein verwunschenes Herrenhaus wirkt es. Das Gefühl verstärkt sich, beim Vorbeischlendern und Nase an den großen Schaufensterscheiben plattdrücken: Von drinnen schauen Haushunde und Wildkatzen zurück – mit ihren Glasaugen. Umringt sind sie von allerlei ansprechend arrangierten Möbelstücken, Figurinen, Lampen oder Gemälden.

Da kommt nichts von der Stange. Franz Brückmann, Brückmann-Stilmöbel