„Erholung bis zur Sole“ oder „Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen“ – kombiniert mit entsprechenden Motiven, sind diese Sprüche auf einem neuen Postkarten-Set zu finden. Es gehört zu einem Sondermaßnahmenpaket, mit dem Bad Schönborn sich ein modernes und junges Image geben möchte.

Auch mobile Foto-Stationen an besonderen Aussichtspunkten oder eine aktive Präsenz auf Plattformen wie Instagram sollen dazu beitragen. Um besonders im Bereich der modernen Medien gut aufgestellt zu sein, habe sich die Tourist Information einer externen Prüfung unterzogen, berichtete deren Leiter Klaus Heinzmann. Die Ergebnisse sollten helfen, die Einrichtung zu verbessern.

Bad Schönborn ist wieder Kurort Nummer eins im Umkreis von 100 Kilometern

Ein Blick auf die Übernachtungszahlen zeigt, dass Bad Schönborn seit 2009 mit an der Spitze im Vergleich der Kurorte in einem Radius von 100 Kilometern liegt und seit 2020 die Nummer eins in Folge ist. Auch bei der Betrachtung der Urlaubsregion Kraichgau-Stromberg wies Bad Schönborn 2022 die höchste Anzahl an Ankünften auf und verbuchte 31 Prozent aller Übernachtungen auf sich.

Und in Baden-Württemberg, „Deutschlands Bäderland Nr. 1“, wie auf „Tourismus BW“ zu lesen ist, rangiere Bad Schönborn nach wie vor auf Platz elf von insgesamt 55 höher prädikatisierten Kurorten, erklärt Heinzmann.

Sehr erfreut zeigt er sich auch darüber, dass 2022 mit insgesamt knapp 375.000 Übernachtungen fast wieder das Niveau des Rekordjahres 2019 mit über 428.500 Übernachtungen erreicht werden konnte.

Die Aussichten für das laufende Jahr seien ebenfalls positiv, denn bereits im August hatten 250.000 Gäste in Bad Schönborn übernachtet, „Und das, obwohl wir acht Betriebe altersbedingt verloren haben und nur vier neue hinzukamen“, so der TI-Leiter.

Bad Schönborn ist ein gefragter Gesundheitsstandort

Aufgesplittet machen die Zahlen deutlich, dass knapp 90 Prozent der Belegungen auf die Kliniken entfielen, 7,5 Prozent auf die Übernachtungsbetriebe und gut fünf Prozent Besucher mit einem Wohnmobil nach Bad Schönborn kamen. Und auch wenn die stabilen Zahlen der Rehakliniken als Indikator für den Gesundheitsstandort Bad Schönborn gewertet werden können, haben doch mehr als doppelt so viele Gäste ihren Urlaub hier verbracht als im Vorjahr.

Einen Beitrag hierfür leisten auch Angebote gemeinsam mit dem Thermarium, wie die von den Krankenkassen bezuschussten Aktiv-Wochen, die in diesem Jahr schon jetzt mehr Teilnehmer verzeichnen als 2019.

Wilde Ecken in Bad Schönborn sollen als Inspiration für den heimischen Garten dienen

Neben zahlreichen Outdoor-Angeboten wie „Fit und aktiv nach Kneipp“, „Achtsamkeit im Park“ oder „Tanzen am See“ wurde im Sole-Aktiv-Park das Projekt „Wilde Ecke – artenreich & genussvoll“ gestartet. Erkennbar am Eingangstor aus Robinienstämmen entsteht hier ein Bereich, in dem „heimische Wildkräuter und Gewächse in Wert gesetzt werden sollen“, Totholzhecken, Sandarium und Steinmauern Rückzugsorte für Insekten und Kleintiere bieten, erklärt Klaus Heinzmann.

Solche „wilde Ecken“ sollen auch an anderen Stellen in der Gemeinde sichtbar werden und auch als Inspiration für den eigenen Garten dienen. Eine Beschilderung sei in Arbeit.

Bad Schönborn sucht weiterhin Betreiber für Thermenhotel

Als zukünftige Projekte seien sogenannte Lauschtouren, besondere Führungen mit Audioerklärungen, Geo-Caching, neue Rundwanderwege und vor allem die Überdachung der Kurpark-Bühne geplant, berichtet der TI-Leiter.

Als größte Herausforderung und „wichtig für die Zukunft“ bezeichnet Heinzmann das Thermenhotel. Hier herrsche aufgrund der „Kostenexplosion gerade Stillstand“, vor allem werde ein Betreiber für das vorgesehene Hotel gesucht, aber „leider seien die aktuellen Bemühungen noch ohne Ergebnis“.